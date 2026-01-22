100 millió dolláros zsákmány után nyomtalanul eltűnt a vádlott: felfoghatatlan, ami Amerikában most megtörtént

Jeson Nelon Presilla Florest tavaly hat másik személlyel együtt azzal vádolták meg, hogy 2022-ben kiraboltak egy páncélautót egy, Los Angelestől északra fekvő autópálya-pihenőnél. Ott gyémántokat, smaragdokat, aranyat, rubinokat és luxusórákat zsákmányoltak.

Az áldozatok a veszteséget több mint 100 millió dollárra becsülték.

Florest röviddel a tárgyalás előtt őrizetbe vette a bevándorlási hivatal, majd a férfi "önkéntes deportálást" választva Ecuadorba ment.

Egyszerűen felfoghatatlan, hogyan deportálhatták az ügyészek tudta nélkül"

– mondta Laurie Levenson volt szövetségi ügyész a lapnak.

Flores ártatlannak vallotta magát, de elítélése esetén akár 15 év börtönt is kaphatott volna. Ügyvédje most a vád elejtését kéri, arra hivatkozva, hogy a bevándorlási őrizetbe vétel sértette védence büntetőeljárási jogait. Az ügyészség ellenzi az indítványt, és fenntartja a lehetőséget egy későbbi büntetőeljárásra, ha Flores visszatérne az Egyesült Államokba.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images