Bejelentette Brüsszel: elfogadják Trump új tervét - De van egy feltétel
Bejelentette Brüsszel: elfogadják Trump új tervét - De van egy feltétel

Az európai vezetők készek együttműködni Donald Trump amerikai elnök "Béketanácsával," amennyiben az kizárólag Gázára összpontosít – közölte csütörtökön Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője a Jerusalem Post cikke szerint.

Kallas az uniós állam- és kormányfők csúcstalálkozója előtt nyilatkozott, amelynek napirendjén Trump javaslata is szerepelt.

Békét akarunk a Közel-Keleten, és azt szeretnénk, ha ez a béketanács az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatára korlátozódna, ahogyan azt eredetileg tervezték"

– mondta a főképviselő.

Ha tehát a terv Gázára szűkül, ahogyan arról szó volt, akkor tudunk vele dolgozni"

– tette hozzá.

