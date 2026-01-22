Egyetlen lehetősége maradt Európának Trump fenyegetéseivel szemben?

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Ám ezek az alapvető változások korántsem csupán a gazdaságok globalizációjának a hatására következtek be, hanem demográfiai okokból is. Egyes államok népessége, kiváltképpen pedig gazdasági teljesítőképessége erőteljesen gyarapodott, ezekből eredően pedig nagyot fejlődtek az államok közötti kereskedelmi, pénzügyi és politikai kapcsolatok is. A gazdaság teljesítményét tekintve a világ egészében mindenekelőtt az ázsiai és az óceániai térség súlya és szerepe nőtt meg: e térség 2020-ban már a világ GDP-jének 40%-át állította elő, míg 50 évvel korábban mindössze 16%-át. Ezen belül is különösen látványos volt Kína előretörése: az ezredforduló idején a világkereskedelemből még mindössze 4%-kal részesedett, napjainkban azonban a világ kereskedelmi forgalmának már több mint 12%-át bonyolítja le, s ezzel lehagyta az Egyesült Államokat és az Európai Uniót is. Ennél szerényebb mértékben ugyan, de térség demográfiai súlya is megnőtt: jelenleg a világ népességének 60% élt itt, míg 1950-ben még 55%.

Hasonlóan látványos, csak éppen ellenkező előjelű volt Európa szerepének a változása: lakossága 1950-ben a világ népességének még közel negyedét tette ki, évtizedünk elején viszont már alig 10%-át. A világgazdaságban is csökkent a kontinensünk részaránya: 1970-ben még a világ GDP-jének a 40%-át állította elő, ötven évvel később már alig a negyedét. Észak-Amerika térvesztése ennél jóval mérsékeltebb ütemű volt: a népesség terén 1950 óta alig 2%-kal, gazdasági téren pedig alig 8%-kal csökkent a részesedése a világban, s ezzel megőrizte vezető szerepét.

A II. világháborút követő négy évtized során a világpolitikát alapvetően az Egyesült Államok és a NATO-ban tömörült szövetségeseinek a Szovjetunióval és csatlósaival való szembenállása határozta meg. Az 1945 októberében megalakult ENSZ döntéshozatali struktúráját – mindenekelőtt a Biztonsági Tanács jogállását és összetételét – is a II. világháború befejezésekor fennálló nemzetközi erőviszonyok befolyásolták. A gazdasági erő és a népességszám alapján a jelenlegi állandó tagok közül csak az Egyesült Államok és Kína őrizhetné meg a helyét, az Egyesült Királyság és Franciaország, valamint a Szovjetunió helyét átvevő Orosz Föderáció viszont nem. Oroszország ugyan a Szovjetunió és a „szocialista tábor” felbomlása után a nukleáris fegyverek terén „megörökölte” a Szovjetunió súlyát, ám a népesség, a gazdaság és a hagyományos fegyverzet szempontból egyaránt csak agyaglábakon álló óriásnak számít.

A felsorolt változások már jó ideje indokolttá tették volna, hogy az Egyesült Államok nemzetbiztonsági stratégiájában alaposan átértékelje a transzatlanti kapcsolatok szerepét és súlyát, ám erre eddig nem került sor. Mindazonáltal Európa szerepének mostani erőteljes „leértékelését” az említett változások önmagukban nem indokolták. A jelentős leminősítés oka szerintem három tényezőben kereshető. Egyrészt abban, hogy 2023-ban, tehát az amerikai elnökválasztást megelőző évben az Egyesült Államok kereskedelmi mérlegének a hiánya a világcsúcsot jelentő 1,1 billió dollárral tetőzött, vagyis a hiány két évtized alatt megkétszereződött. Az USA-val folytatott kereskedelemben Kína után az EU érte el a legnagyobb kereskedelmi többletet, márpedig Trump választási kampányában a kereskedelmi egyensúly javítása az egyik kulcskérdés volt. Másrészt az Európai Unió tagállamai kormányainak a többsége – részben az első Trump kormányzattal való együttműködés során szerzett tapasztalatok miatt – alig leplezett módon a demokrata kormányzás folytatásában reménykedett. Végül, de nem utolsósorban az is közrejátszott, hogy számos európai NATO ország csak vontatottan tett eleget Trump első elnöksége során a katonai kiadásoknak a GDP 2%-ára történő növelésére vonatkozó ígéretének.

Összességében tehát voltak Trump elnök habitusától független okai is annak, hogy az új nemzetbiztonsági stratégiában a hagyományos transzatlanti partnerekkel való kapcsolatok fontossága csökkent, sőt egyes kérdésekben kifejezetten kritikus hangvételt ütött meg Európával szemben. Ugyanakkor az új nemzetbiztonsági stratégia nem mondta ki nyíltan, ám több hivatalos megnyilatkozásból egyértelműen ki lehetett venni, hogy az Egyesült Államok gazdasági és katonai téren egyaránt Kínát tartja fő kihívójának. Ebből kiindulva lehet csak igazán megítélni Vlagyimir Putyin orosz elnök fontosságát Donald Trump számára. Az amerikai elnök kétségtelenül táplálhat némi szimpátiát az orosz elnök személye iránt, ám az érzelmek egy az üzleti életben edzett személy döntéseire csak mérsékelten hatnak. Az persze kétségtelenül igaz, hogy Alexander Stubb finn elnöknek a golf iránti érdeklődése, vagy Orbán Viktornak a Trump újraválasztása melletti nyílt kiállása e két vezetővel az átlagosnál talán szorosabb viszony kialakulásához vezetett.

Ám Trump döntéseire minden nemzetközi kapcsolatban valójában csak a „Tegyük Amerikát Újra Naggyá” stratégiája hat.

Az ukrán-orosz békeszerződés kapcsán az orosz igények iránt vélelmezett „megértés” mögött inkább az az amerikai megfontolás húzódhat meg, hogy a jövőbeli orosz-amerikai együttműködésre vonatkozó ígéretekkel lazítsák Oroszországnak a Kínától való egyre szorosabbá váló gazdasági és pénzügyi függését. Ebből a függő viszonyból ugyanis elsősorban Kína profitál: egyfelől az olcsó nyersanyag- és energiahordozó behozatal révén, másfelől pedig az Ukrajna elleni háború kiszorítja Oroszországot az eddigi fő fegyverpiacairól, s helyébe Kína léphet. Az is figyelemre méltó, hogy Grönland kapcsán Trump orosz és kínai veszéllyel indokolta az annexiós szándékát. Ebben a viszonylatban tehát semmifajta szimpátiának nem volt jele Putyin irányába.

Gyarmati úgy véli, hogy Dánia meg azok az európai országok, amelyek most hangosan kiabálják, hogy megvédik Grönlandot, valójában alig tehetnek valamit, hiszen az USA-nak megvan a katonai képessége, hogy pillanatok alatt megszállja Grönlandot, Dániának és az európai országoknak viszont nincs meg az a képessége, hogy ezt kivédje, vagy ne adj’ isten megtörténte után felszabadítsa a szigetet. Majd Gyarmati felteszi a logikus kérdést:

végül is kinek az érdeke, hogy a transzatlanti kapcsolatok a lehető legszorosabbak maradjanak?

Mindjárt meg is adja a választ: mindenekelőtt Európának. Majd hozzáfűzi, hogy azért Amerikának is, de tudomásul kell venni, hogy Amerika jól megvan európai biztonsági garanciák nélkül, míg Európa számára az amerikai biztonsági garanciák nélkülözhetetlenek. Következésképpen kár lenne transzatlanti kapcsolatokat feláldozni rosszul felfogott belpolitikai propagandaérdekek oltárán. Emellett léteznek persze más eszközök is, mint például a kényszerítésellenes eszköz, „becenevén” a kereskedelmi páncélököl, melyről szóló rendeletet az EU 2023 novemberében hirdette ki, de amit eddig még egyszer sem vetettek be. Ez a rendelet lehetővé teszi, hogy az EU olyan intézkedéseket vezessen be, amelyek magában foglalhatják az uniós piacra való hozzáférés korlátozását és az érintett harmadik ország számára egyéb gazdasági hátrányok elrendelését, melyek bevetésének a célja a „gazdasági kényszer” alkalmazásától való elrettentés.

Ez az eszköz azonban kétélű fegyver, mert bevetése nem csak a gazdasági kényszert alkalmazó országot károsítja meg, de alkalmazása az EU számára is hátrányosnak bizonyulhat.

Gyarmati idézett okfejtésében vitathatatlanul sok igazság van: a transzatlanti kapcsolatok fontossága védelmi szempontból jelenleg aszimmetrikus. Ám vannak a kapcsolatoknak olyan területei is, ahol az erőviszonyok jóval kiegyensúlyozottabbak. A legfontosabb ilyen terület az Európa birtokában lévő hatalmas amerikai államkötvény-állomány. Az amerikai kormányzat le szeretné leszorítani a hosszabb lejáratú államkötvények hozamát, hogy ezzel kedvezőbb helyzetbe hozza az amerikai lakossági és üzleti hitelfelvevőket, mert a hosszú lejáratú államkötvények hozamához kötött jelzálogkamatlábak miatt jelenleg túl drága a hitel. Azonban az Egyesült Államok továbbra is nagy és növekvő költségvetési hiánnyal néz szembe, ami a kötvénykibocsátás fokozását teszi szükségessé. Így például Trump nemrégiben utasítást adott a 2027-es védelmi költségvetés 1,5 billiárd dollárra történő emelésére. Ez a kamatokkal együtt egymagában 5,8 billiárd dollárral növelné meg az amerikai adósságot a következő évtizedben. Becslések szerint Grönland megvásárlása pedig további 700 milliárdos kiadással járna.

Ilyen hatalmas fiskális expanzió mellett az Egyesült Államok aligha engedheti meg magának, hogy túl keményen lépjen fel az államkötvényeinek egyik legfontosabb vásárlójával, Európával szemben. A múlt év novemberben az amerikai pénzügyminisztérium nyilvántartása szerint ugyanis az Egyesült Királyság, Belgium, Luxemburg, Franciaország, Írország, Norvégia és Németország együttesen a külföldi tulajdonban lévő amerikai államkötvény-állomány teljes 30 százalékát birtokolja. (E hét ország közül csak Belgiumot, Luxemburgot és Írországot nem sújtja az a 10%-os büntetővám, amelyet Trump rendelt el a Grönland bekebelezésének az ellenzése miatt.) A befektetői várakozások szerint Kína folytatni fogja az amerikai államkötvény-állományának leépítését, mint tette azt már az elmúlt években is.

Európa azonban Kína amerikai államkötvény-állományának a többszörösével rendelkezik, ha tehát visszafogná a keresletét, azt bizony megérezné az Egyesült Államok.

Az amerikai államkötvények iránti keresletet befolyásoló kiszámíthatatlan amerikai politika kockázata már most arra készteti a nagy vagyonkezelőket, hogy átgondolják portfólióik összetételét. Ha fokozódna a feszültség Grönland körül és ezért a befektetők menedékként rövid távon több amerikai államkötvényt is vásárolnának, nehéz volna elképzelni, hogy az európai befektetők ne vennék legalább fontolóra az állampapír-portfóliójuk nagyobb diverzifikációját. Noha a legtöbb nyugdíjalapnak alapvető kötelessége a hozamokat egyéb szempontokkal, például a politikával szemben előtérbe helyezni, a megfelelő kockázatkezelést is fontosnak kell tartaniuk és a portfólióikat akkor is változtatniuk kell, ha ez a döntés befolyásolhatja az elért hozamokat.

Ha tehát Európa el akarja tántorítani Washingtont Grönland kierőszakolt megvásárlásától vagy katonai megszállásától, akkor tapintatosan jelezhetik Scott Bessentnek, hogy a kormányhoz kötődő befektetők, mint például az állami nyugdíjalapok, felülvizsgálhatják és potenciálisan csökkenthetik az amerikai államkötvényeknek való kitettségüket. Ez pedig a piac gyengülésére vonatkozó várakozásokat kelthetne, ami más eszköztulajdonosokat is a részesedések csökkentésére ösztönözne, növelné a hosszú lejáratú hozamokat, aminek a hatása pedig átterjedne más amerikai pénzügyi piacokra is. Ha pedig a külföldiek amerikai államkötvény-vásárlásai tartósan csökkennének, az természetesen felhajtaná a jelzálogkamatlábakat és leszoríthatná az amerikai részvények árfolyamát is, ami pedig csökkentené az USA-ba irányuló tőkebefektetéseket is.

Ezek azok a veszélyek, amelyek bekövetkeztét a republikánusok hónapokkal a kulcsfontosságú félidős választás előtt a legkevésbé kívánnak.

Mindebből kiviláglik, hogy egy elhibázott politika végső soron Amerikának magának árt, ha szövetségeseit elidegeníti magától, még akkor is, ha pillanatnyi – valós vagy vélt – érdekei ezt kívánják, s akár okkal, akár ok nélkül erőfölényben érzi magát.

Egyetértek Gyarmati Istvánnal abban, hogy a Trump adminisztráció a „Tegyük Amerikát Újra Naggyá” politikát már-már elviselhetetlenül erratikusan, agresszívan képviseli. Amint azzal is, hogy az erőviszonyok egyelőre olyanok, hogy ezt el kell tudni viselni, ha azt akarjuk, hogy Amerika szövetségesünk maradjon. Viszont szerintem nem indokolt pánikba vagy kapkodásba sem esni, mert tudatában kell lenni annak, hogy tromfok nem csak Amerika kezében vannak.

A jelek szerint Trump elnök a politizálást egyfajta „chicken game”-nek (magyarul gyáva nyúl játéknak) tekinti.

Feltehetően úgy véli, hogy kellően eltökélt harcias fellépés esetén a partnerei – jelen esetben Európa vezetői – végül meghátrálnak. Ám ez a taktika Trumpnak sem mindig jön be: például az ukrán-orosz béketárgyalások során Putyinban az emberére talált. Az orosz elnököt ugyanis sem szankciókkal való fenyegetésekkel, sem pedig feldicsérő szavakkal nem sikerült eddig eltántorítania fő követeléseitől, vagy rábírni akár egy humanitárius tűzszünetre. Sőt az orosz hadsereg – kihasználva a mostani hideg telet – embertelen módon minden korábbinál könyörtelenebbül pusztítja légicsapásokkal az ukrán lakosság áramellátását és fűtését is biztosító energetikai hálózatot. Trump elnöknek a Volodimir Zelenszkijt legutóbb bíráló megjegyzései vélhetően az orosz elnökkel való küzdelmében elszenvedett kudarcának bosszús beismerései.

Bár Trump kétségtelenül nehezen elviselhető elnök, de azzal bizonyára ő is tisztában van, hogy bármilyen erős ország élén is álljon, időről időre neki is engednie kell a vitákban, máskülönben a kialakuló konfliktusokban csak a kívülálló harmadikok nyernek, s Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin jót nevethetnek a markukba. Ennek is tudatában Európa bátran lehet magabiztosabb az Egyesült Államokkal való kapcsolatában.

