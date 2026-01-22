Egyre súlyosabb a járványhelyzet Magyarországon: iskolákat zárnak be, jönnek a látogatási tilalmak

Balatonkenesén az általános iskolában rendkívüli tanítási szünet van: hétfőre a diákok fele lebetegedett és a személyzet egy része is influenzás, koronavírusos lett. Szerdától legalább jövő hétfőig nem lesz tanítás.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) adatai szerint országszerte egyre több a beteg: Galgóczi Ágnes népegészségügyi helyettes országos tisztifőorvos elmondta, hogy

az elmúlt héten 45700 fő fordult háziorvoshoz influenzaszerű tünetekkel, illetve 216 ezren fordultak orvoshoz akut légúti tünetekkel.

A szakemberek megfelelő és alapos kézmosást és védőoltást javasolnak. Ha pedig valaki tüneteket észlel magán, maradjon otthon és vegye fel a kapcsolatot a háziorvosával.

Miskolcon kifejezetten súlyos a járvány: a város egyes kórházaiban már részleges látogatási tilalom van érvényben, ahova pedig be lehet menni, ott maszkot kell hordani.

Részleges korlátozások vannak még érvényben Szegeden és Hódmezővásárhelyen is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images