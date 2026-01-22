Kiderült: különleges ajánlatot rakna le Putyin asztalára Ukrajna és Amerika az első háromoldalú béketárgyaláson

A két ország olyan javaslatot dolgozott ki, amely szerint

Moszkva felfüggesztené az ukrán energetikai létesítmények elleni csapásait.

Cserébe Kijev leállítaná az orosz olajfinomítók, valamint az úgynevezett árnyékflotta tartályhajói elleni támadásokat.

Vlagyimir Putyin orosz elnök várhatóan elutasítja az ajánlatot, mivel a jelenlegi orosz katonai stratégia kulcsfontosságú része az ukrán energiaellátó rendszer lerombolása, az ukrajnai nagyvárosok élhetetlenné tétele.

Egy magas rangú ukrán tisztviselő szerint Kijev sem különösebben lelkes az energetikai fegyverszünet gondolatától. Ennek oka, hogy az ukrán dróncsapások eddig rendkívül eredményesek voltak az orosz olaj- és gázlétesítmények, valamint a Kreml hadigépezetét üzemanyaggal ellátó tartályhajók ellen.

Tűzszünet tehát nem várható, viszont Steve Witkoff amerikai főtárgyaló ma rendkívül optimistán nyilatkozott a békekötés lehetőségéről

