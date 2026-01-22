Kiszivárgott a mesterterv: eldőlt Grönland sorsa – Íme az alku, amire rábólinthatott Trump

Az Egyesült Államok szuverén bázisterületként ellenőrizhetné Grönland bizonyos részeit a Világgazdasági Fórumon körvonalazott megállapodás értelmében. A tervezett egyezség a brit-ciprusi modellt követné:

az amerikai támaszpontok jogilag amerikai területnek minősülnének,

ami lehetővé tenné katonai és hírszerzési műveletek, valamint kiképzések végrehajtását. A keretrendszer emellett egyes helyi fejlesztéseket is megkönnyítene, beleértve a ritkaföldfém-bányászatot.

A keretmegállapodást Donald Trump amerikai elnök és Mark Rutte, a NATO főtitkára szerda este kötötte meg. Az egyezség enyhítheti Koppenhága aggodalmát, hogy Washington a dán fennhatóságú autonóm sziget annektálására készül.

Akrotíri és Dekélia vörössel jelölve. Forrás: Wikimedia Commons / CIA Factbook

A ciprusi mintájú tervet kreatív megoldásnak tekintik Trump tulajdonszerzési igényeire. A brit-ciprusi megállapodás értelmében Nagy-Britanniának két ciprusi katonai bázis (Akrotíri és Dekélia) felett van szuverenitása, de az ott élő ciprusiakra a köztársaság többi részéhez hasonló jogok vonatkoznak.

Az Egyesült Államok jelenleg is építhet és üzemeltethet katonai bázisokat Grönlandon, valamint korlátozás nélkül mozoghat a kijelölt védelmi területek között. Az új keretrendszer elméletileg lehetővé tenné, hogy Washington tényleges ellenőrzést gyakoroljon Grönland bizonyos részei felett, és akár a Trump által áhított, ásványkincsekben gazdag térségekre is kiterjessze jelenlétét.

Emellett az amerikai hadseregnek nem kellene különféle engedélyeket – például építési jogot – beszereznie, és könnyebben telepíthetné a tervezett Aranykupola rakétavédelmi rendszer eszközeit.

A Wall Street Journal arról írt: az Egyesült Államok emellett egyfajta vétójogot kapna a grönlandi ásványkincsekkel kapcsolatos beruházások felett, amely Oroszországot és Kínát hivatott távol tartani a sziget erőforrásaitól.

Rutte a Fox Newsnak nyilatkozva ugyanakkor elmondta, hogy nem tárgyaltak a dán szuverenitás kérdéséről.

Az elnök arra összpontosít, mit kell tennünk az Északi-sarkvidék hatalmas térségének védelméért, ahol változások zajlanak, és ahol Kína és Oroszország egyre aktívabb

- fogalmazott. Donald Trump a sajtónak úgy nyilatkozott:

Ez egy olyan megállapodás, amelyre az emberek azonnal lecsaptak, valóban fantasztikus az Egyesült Államok számára, mindent megkapunk, amit akartunk, különösen a valódi nemzetbiztonságot és a nemzetközi biztonságot.

A brit lap szerint Alexus Grynkewich tábornok, a NATO Szövetséges Erők Európai Főparancsnokságának vezetője szerdán tájékoztatta kollégáit a Grönland és a tágabb Arktisz körüli fenyegetésekről. A brüsszeli értekezleten közölte, hogy az Oroszország és Kína által jelentett veszély érdemben nem változott az északi régióban, ugyanakkor felhívta a figyelmet a ballisztikus rakéták megfigyelésében és észlelésében mutatkozó hiányosságokra.

Az Európai Unió vezetői csütörtökön tartják meg azt a rendkívüli csúcstalálkozót, amelyet a Trump fenyegetéseire adandó válasz összehangolására hívtak össze. A Telegraph arról ír, a NATO európai vezérkari főnökei eközben félretették a grönlandi katonai misszió terveit, hogy a politikai feszültség enyhülhessen. Bár egyes szövetségesek azonnali csapattelepítést szorgalmaztak, a katonai vezetők végül úgy döntöttek, hogy egy ilyen lépés eszkalációhoz vezethetne.

