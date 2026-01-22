  • Megjelenítés
Még el sem indult, máris gondok akadtak a világ legnagyobb atomerőművénél
Még el sem indult, máris gondok akadtak a világ legnagyobb atomerőművénél

A Tokyo Electric Power Company (Tepco) mindössze egy nappal a tesztüzemi újraindítás után kénytelen volt ismét leállítani a világ legnagyobbjának számító Kashiwazaki–Kariwa atomerőmű 6-os reaktorát egy elektromos meghibásodás miatt - jelentette a Bloomberg.

Újraindítása fordulópontot jelentene Japán számára, amely még mindig a fukusimai atomerőmű-baleset következményeivel küzd. A Tepcónak évekre volt szüksége, hogy a korábbi biztonsági hiányosságok és a helyi lakosság aggodalmai ellenére megszerezze az erőmű újraindításához szükséges engedélyeket.

A hiba a vezérlőpult egyik alkatrészét érinti, amely a nukleáris láncreakciót szabályozó rudak működtetéséért és felügyeletéért felel. Inagaki Takejuki, a létesítmény vezetője a csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta: a vállalat eredetileg február 26-ra tervezte a kereskedelmi üzembe helyezést.

Egyelőre nem tudni, hogy az ideiglenes leállás befolyásolja-e ezt a határidőt.

A Tepco jelenleg a hiba okainak feltárására összpontosít, és folyamatosan egyeztet Japán nukleáris felügyeleti hatóságával. A reaktor újbóli indításának időpontja egyelőre bizonytalan

Kapcsolódó cikkünk

Újraindul Japán legnagyobb atomerőműve

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

