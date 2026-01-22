  • Megjelenítés
Példátlan méretű hadgyakorlat indul márciusban: 28 ezer katona mozgósítása közben robbant a Trump-bomba
Példátlan méretű hadgyakorlat indul márciusban: 28 ezer katona mozgósítása közben robbant a Trump-bomba

Több ezer amerikai tengerészgyalogos érkezik ebben a hónapban Norvégiába, hogy részt vegyen a Cold Response 26 elnevezésű, Norvégia által vezetett NATO-hadgyakorlaton, amely a szövetség sarkvidéki műveleti képességeit teszteli - közölte a Defense News.

Az Észak-Karolina állambeli Camp Lejeune támaszpontról mintegy háromezer tengerészgyalogost vezényelnek át, akikhez több mint huszonötezer katona csatlakozik Kanadából, Dániából, Finnországból, Franciaországból, Németországból, Olaszországból, Hollandiából, Spanyolországból, Svédországból és az Egyesült Királyságból. Az amerikai kontingenst különleges műveleti egységek, haditengerészeti alakulatok, valamint a légierő gépei – köztük F-35A vadászgépek és KC-135-ös légi utántöltő repülőgépek – is erősítik.

A márciusra tervezett hadgyakorlat a transzatlanti kapcsolatok körüli bizonytalanság árnyékában zajlik majd. Donald Trump amerikai elnök a davosi Világgazdasági Fórumon szerdán kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem fog erőszakot alkalmazni Grönland megszerzésére, ugyanakkor azonnali tárgyalásokat sürgetett a terület jövőjéről.

Trump emellett kétségbe vonta, hogy a NATO egy esetleges támadás esetén feltétel nélkül kiállna Amerika mellett.

Mark Rutte NATO-főtitkár visszautasította Trump állításait, és hangsúlyozta, hogy a szövetségesek kiállnának Washington mellett, ahogyan azt 2001. szeptember 11-ét követően is tették.

Emmanuel Macron francia elnök élesen bírálta Trump grönlandi törekvéseit, és leszögezte, hogy Európa nem enged a nyomásnak, és nem tűri a jogállamiság aláásását. Franciaország grönlandi NATO-hadgyakorlatot kezdeményezett, miután több európai ország a dán Arktiszi Kitartás hadművelet keretében felderítő egységeket telepített a szigetre.

A címlapkép illusztráció, egy lengyel AHS Krab önjáró löveg látható rajta. Címlapkép forrása: Getty Images

