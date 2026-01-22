Szép csendben négy súlyos betegség elleni oltás került le az ajánlott listáról

A módosítások Robert F. Kennedy Jr., az egészségügyi miniszter nevéhez fűződnek. Kennedy a tudományos bizonyítékok elégtelenségére és a nemzetközi konszenzus hiányára hivatkozik. A nagy orvosi szakmai szervezetek és több mint húsz állam egészségügyi hatósága azonban jelezte, hogy továbbra is ajánlja ezeket az oltásokat. Figyelmeztetnek:
a visszalépés több megbetegedéshez, kórházi kezeléshez és halálesethez vezethet.
- A rotavírus elleni oltást 2006-ban vezették be, miután évente 55–70 ezer gyermek került kórházba súlyos gyomor-bélhurut miatt.
- Az influenza elleni, minden korosztályra kiterjedő általános védőoltási ajánlás 2010-ben, a H1N1-járvány tapasztalatai után született meg. A 2025–2026-os szezonra (idén január 3-ig bezárólag) vonatkozó becslések szerint legalább 15 millió megbetegedés, 180 ezer kórházi kezelés és 7400 haláleset történt.
- A meningococcus okozta agyhártyagyulladás elleni oltást 2005-től ajánlották rutinszerűen a 11–12 éveseknek, majd 16 éves korban emlékeztető oltással. A betegség rendkívül gyors lefolyású, és még időben megkezdett antibiotikum-kezelés mellett is 10–15 százalékos a halálozási arány. Az oltási program bevezetése óta a meningococcus-fertőzések száma jelentősen csökkent.
- A hepatitis A elleni vakcinát 2006-tól javasolták minden kisgyermek számára. Az oltás bevezetése előtt évente körülbelül 21 ezer esetet regisztráltak, azóta a megbetegedések előfordulása mintegy 90 százalékkal esett vissza.
A kormányzat valamennyi érintett vakcina esetében azzal indokolta a változtatást, hogy más fejlett országokban sincs egységes álláspont az általános oltásról. Ugyanakkor Európában számos állam továbbra is rutinszerűen ajánlja ezeket a védőoltásokat.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
