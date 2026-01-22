  • Megjelenítés
Szétbombázzák az oroszok Kijevet, holnap folytatódik a béketárgyalás - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Szétbombázzák az oroszok Kijevet, holnap folytatódik a béketárgyalás - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre

Portfolio
Ma hajnalban hatalmas robbanás rázta meg Afipszkij városát, Oroszország Krasznodár megyéjében, ukrán források szerint egy orosz légvédelmi rakéta tévedt el, amely eltalált egy magasházat. Kijevben nagyon súlyos a helyzet a folyamatos orosz bombázások miatt: a lakóövezetek nagy részében sem áram, sem fűtés, sem ivóvíz nincs. A fronton nincsenek nagy mozgások: Huljajpole, Pokrovszk és Kosztyantynivka most a harcok epicentruma, az extrém hideg alighanem korlátozza a katonai műveleteket is. Holnap megtárgyalja Vlagyimir Putyin orosz elnök a legújabb béketervezetet az amerikai diplomáciai csapattal. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.
Csütörtöki tudósításunk

Váratlan bejelentést tett Putyin: Oroszország hajlandó lenne egymilliárd dollárt befizetni Trump új klubjába

Vlagyimir Putyin orosz elnök közölte, hogy Oroszország megfontolja Donald Trump amerikai elnök javaslatát az úgynevezett Béketanácshoz való csatlakozásról, és a kezdeményezésre a megfelelő időben fog válaszolni. Az orosz elnök azt is elmondta, hogy hajlandóak lennének megfizetni a hosszú távú tagság ellenében megszabott egymilliárd dolláros díjat, amelyet a külföldön befagyasztott orosz vagyonból finanszíroznának.

Váratlan bejelentést tett Putyin: Oroszország hajlandó lenne egymilliárd dollárt befizetni Trump új klubjába
Vádat emeltek egy korábbi magas rangú ukrán vezető ellen: milliárdos csalással gyanúsítják

Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) vádat emelt Rosztyiszlav Surma, Volodimir Zelenszkij volt kabinetfőnök-helyettese ellen, akit sikkasztással és pénzmosással gyanúsítanak - jelentette a Kyiv Independent.

Vádat emeltek egy korábbi magas rangú ukrán vezető ellen: milliárdos csalással gyanúsítják
Orosz kémet foghattak Berlinben

Németországban őrizetbe vettek egy ukrán-német kettős állampolgárságú nőt Oroszországnak végzett kémkedés gyanújával - közölte szerdán a német szövetségi ügyészség.

A nőt Berlinben fogták el, és azzal gyanúsítják, hogy az orosz nagykövetségen egy, az orosz hírszerzésnek dolgozó közvetítővel állt kapcsolatban, akinek legkésőbb 2023 novemberétől az ukrajnai háborúval kapcsolatos információkat adott át. A nő állítólag háttérinformációkat gyűjtött politikai rendezvények résztvevőiről, valamint a hadiipari létesítmények helyszíneiről, dróntesztekről és Ukrajnának tervezett drónszállítmányokról. E célból felvette a kapcsolatot a német védelmi minisztérium egyik volt alkalmazottjával is, akit személyesen ismert.

(MTI)

Még mindig nincs fűtés Kijevben

Kijevben mintegy négyezer lakóépületben továbbra sincs fűtés, a főváros közel 60 százaléka pedig áram nélkül van - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán a Telegramon, miután értekezletet tartott az energia- és hőellátás helyreállításáról.

"Kijev és környéke, valamint Harkiv, Szumi, Csernyihiv megyék és Dnyipro térsége azok a régiók, ahol jelenleg a legnehezebb a helyzet. A javítóbrigádok, a katasztrófavédelem, az energetikai vállalatok és a közműszolgáltatások dolgozói maximális kapacitással dolgoznak. A fővárosi hatóságok jelentései szerint a bevont erők elegendők, de időre van szükség a helyreállításhoz. Nem értek egyet ezzel az értékeléssel. További intézkedésekre és további erőforrások bevonására van szükség" - írta bejegyzésében az elnök.

(MTI)

Putyinnál vna a legújabb béketerv

Az orosz vezető napokkal ezelőtt megkapta a legújabb ukrán-amerikai béketervet, volt alkalma ezeket átnézni, részletesen átdolgozni, felkészülve a holnapi amerikai-orosz béketárgyalásra.

A tervek pontos tartalma egyelőre nem ismert.

(Bloomberg)

Kimondta a NATO első embere: van itt egy sokkal súlyosabb probléma Grönlandnál - Inkább ezzel kéne foglalkozni

Nem szabad, hogy Grönland ügye elvonja Európa figyelmét Ukrajnáról és az ország elleni orosz csapásokról – jelentette ki Mark Rutte NATO-főtitkár ma délelőtt Davosban az Ukrinform cikke szerint.

Kimondta a NATO első embere: van itt egy sokkal súlyosabb probléma Grönlandnál - Inkább ezzel kéne foglalkozni
Szadista ukrán parancsnokot állítanak bíróság elé

Egy meg nem nevezett ukrán zászlóalj-parancsnok helyettes katonáival kegyetlenkedett Szumi fronton, a bizonyítékok begyűjtése után az ukrán Szövetségi Nyomozó Hivatal letartoztatta és eljárás alá vonta a katonatisztet.

A férfi rendszeresen verte, fenyegette és törvénytelen parancsok végrehajtására kötelezte a közkatonákat, egyiküket lábon is lőtte.

(UNN)

Zártajtós orosz-amerikai tárgyalás volt Davosban

A Világgazdasági Fórum konferenciáján Kirill Dmitrev és Steve Witkoff küldöttek beszéltek egymással zárt ajtók mögött - mindkét diplomata kulcsfontosságú szereplője a béketárgyalásoknak.

A felek "konstruktívnak" nevezték a beszélgetést, bármilyen konkrétum közzététele nélkül.

(UNN)

Holnap találkozik Putyinnal Trump csapata

Steve Witkoff és Jared Kushner holnap találkoznak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Moszkvában.

(TASZSZ)

Azt mondják az oroszok, végső döntést hoztak Kijev sorsáról – Pusztulás vár a 3 milliós városra

Az orosz katonai vezetés döntést hozott arról, hogy „végleg elintézik” Kijevet – írta meg az orosz MK.ru hírportál több orosz szakértőt és katonai témájú Telegram-csatornát idézve.

Azt mondják az oroszok, végső döntést hoztak Kijev sorsáról – Pusztulás vár a 3 milliós városra
Négy ukrán régióban teljesen megszűnt az áramellátás

Harkiv, Odessza, Zaporizzsja és Dnyipropetrovszk régiókban egyáltalán nincs áramellátás, az Ukroenerho dolgozik a károk helyreállításán.

(RBK)

Áramkimaradások vannak egész Ukrajnában

Az orosz rakéta- és dróncsapások miatt Ukrajna minden régiójában részletes, óránkénti áramszünet lesz, az Ukroenerho szakemberei az áramszolgáltatás helyreállításán dolgoznak.

Csuhivet, Odesszát bombázták az oroszok

A két város térségében nagy hatótávolságú drónok robbantak fel, a két támadásnak összesen négy sérültje van.

(RBK, Ukrinform)

Kihúzzák a talajt a 800 milliárdos ukrajnai terv alól

Donald Trump amerikai elnök szerdán érkezik Davosba a Világgazdasági Fórumra, ám látogatását már az elején feszültségek árnyékolják be. Európai és amerikai források szerint a transzatlanti viták miatt elhalasztották egy nagyszabású, Ukrajna háború utáni újjáépítését célzó gazdasági csomag bejelentését, amelyet eredetileg a fórumon írtak volna alá – írja a Financial Times. A mintegy 800 milliárd dolláros „jóléti tervet” Ukrajna, az európai partnerek és az Egyesült Államok között tervezték elfogadni, ám Trump Grönlandra benyújtott igénye úgy látszik, teljesen megakasztotta a folyamatot.

Kihúzzák a talajt a 800 milliárdos ukrajnai terv alól
13 sérültje van a krasznodári incidensnek

Az orosz hatóságok nem írnak eltévedt légvédelmi rakétáról: jelentésül szerint egy ukrán drón csapott be a régióba.

Videón a krasznodári robbanás

A közösségi médiában megjelenő felvételek alapján jól látszik, hogy Krasznodár régióban valóban becsapódik egy rakéta, az azonban nem látható egyértelműen, hogy az indítórendszer egy orosz légvédelmi üteg lett volna.

Orosz egyenruhásokat öltek meg Zaporizzsja határán

Az orosz hadsereg orosz egyenruhás katonákra lőtt rá Zaporizzsja és Dnyipropetrovszk határán, állításuk szerint "szabotőrök" voltak, akik valójában az ukrán hadsereg tagjai.

Az esetről az orosz állami hírügynökség, a TASZSZ számolt be.

Elkezdtek jönni a reggeli jelentések

Elkezdtek ukrán oldalról érkezni a reggeli jelentések az orosz hadsereg éjjeli tevékenységéről: Zaporizzsját és Krivij Rihet támadták az orosz rakéta- és drónerők.

A következő bő egy órában várható részletesebb riport.

Elkezdődött: Trump hátrébb lép a NATO-tól - Szép csendben gyengül Európa védelme

A Pentagon jelentősen csökkenteni készül részvételét több NATO-tanácsadó testületben, ez újabb lépés, melyet Donald Trump tesz az európai katonai jelenlét csökkentése érdekében - számolt be a Washington Post.

Elkezdődött: Trump hátrébb lép a NATO-tól - Szép csendben gyengül Európa védelme
Robbanás rázta meg Krasznodárt, hatalmas baj van Kijevben - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk ebben a cikkben érhető el:

Őszintén beszélt Zelenszkij a béketárgyalásokról, átszakadt Kosztyantynivka védelme - Híreink az ukrán frontról kedden percről percre

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

