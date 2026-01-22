  • Megjelenítés
Támadásba lendült Donald Trump: 5 milliárd dolláros pert akaszt a JP Morgan nyakába
Portfolio
Donald Trump amerikai elnök 5 milliárd dolláros kártérítési pert indított a JPMorgan Chase bank és vezérigazgatója, Jamie Dimon ellen, arra hivatkozva, hogy a pénzintézet szerinte politikai okokból szüntette meg vele az üzleti kapcsolatot.

A kereset benyújtásáról csütörtökön számolt be a Fox Business hírtelevízió.

Trump ügyvédje, Alejandro Brito csütörtök reggel adta be a keresetet a floridai Miami állami bíróságán.

A perirat szerint a JPMorgan politikai indíttatásból zárta ki Trumpot ügyfélköréből.

Trump a hétvégén közölte, hogy két héten belül pert indít a JPMorgan ellen, amiért a bank állítólag a 2021. január 6-i, a Capitolium ellen elkövetett támadást követően megtagadta tőle a banki szolgáltatásokat.

A JPMorgan egyelőre nem reagált a Reuters megkeresésére, a hírügynökség pedig eddig nem tudta független forrásból megerősíteni az értesülést.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Justin Sullivan/Getty Images

