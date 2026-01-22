  • Megjelenítés
Titkos paktum segítette Amerika elsöprő katonai sikerét - Elárulták az olajhatalom legfőbb vezérét?
Globál

Titkos paktum segítette Amerika elsöprő katonai sikerét - Elárulták az olajhatalom legfőbb vezérét?

Portfolio
Delcy Rodriguez, Venezuela jelenlegi elnöke, Nicolas Maduro előző vezető alelnöke már azelőtt elkezdett egyeztetni az Egyesült Államokkal, hogy elrabolták volna az előző caracasi vezetőt és együttműködést ígért Amerikának – tudta meg a Guardian négy bennfentes forrásból.

Rodriguez még tavaly ősszel vette fel a kapcsolatot az Egyesült Államokkal, több megbeszélést is folytatott – részben katari közvetítéssel - Washingtonnal, miközben Nicolas Maduróval tárgyaltak.

Rodriguez állítólag egész konkrétan azt mondta az amerikai tárgyalóknak, hogy „azzal fog dolgozni, ami marad” azután, hogy Maduro megbukik, történjen ez bármilyen módon – mondta a brit lapnak egy bennfentes.

Rodriguez állítólag „megértette” azt is, miért szükséges Madurót leváltani és egyetértését fejezte ki.

A lap arra is kitér, hogy végül Marco Rubio amerikai külügyminiszter győzte meg Trumpot arról, hogy Amerika érdekében a leginkább az áll, hogy Rodriguezzel dolgozzon együtt, aki a Maduro-rezsim szerves része volt, ahelyett, hogy egy ellenzéki vezetőt tesznek Venezuela élére.

A Guardian azt is megírta: Rodriguez nem segített a Maduro eltávolítására indított katonai művelet lebonyolításában, nem arról van szó, hogy az alelnök lényegében megpuccsolta Madurót.  Nagy valószínűséggel nem tudott arról, hogy Madurót el akarja rabolni Amerika egy komplex katonai műveleten keresztül, viszont nyitottságot és együttműködést jelzett Washingtonnak, ha akár demokratikus úton, akár más eszközökkel meg tudják buktatni a caracasi vezetőt.

Címlapkép forrása: Jesus Vargas/Getty Images

