Úgy látszik, Trump lemondott Grönland bekebelezéséről – Ez történt zárt ajtók mögött
Amikor Trump szerdán landolt a hófödte svájci Alpokban, az európai vezetők még transzatlanti konfliktustól tartottak a Grönland megszerzésére irányuló amerikai törekvés miatt. Mire azonban lement a nap, Trump meghátrált - foglalja össze a tegnap történteket a Wall Street Journal cikke, mely új részletekkel szolgál a NATO-n belüli szembenállás hátteréről.

A lap forrásai szerint

Trump hirtelen pálfordulását napokon keresztül tartó háttéregyeztetések előzték meg az amerikai elnök, fehér házi tanácsadók és európai vezetők között

– beleértve Mark Rutte NATO-főtitkárt és Friedrich Merz német kancellárt. Az európaiak, akik egységesen ellenezték Grönland amerikai megszerzését, a jutalom és figyelmeztetés kombinációját alkalmazták: felajánlották az Északi-sark biztonságának megerősítését, ugyanakkor óva intettek egy NATO-n belüli szakadástól.

Mint arról beszámoltunk, a Ruttéval tartott tegnapi találkozó után Trump visszavonta az európai országokkal szemben kilátásba helyezett vámokat, azt állítva, hogy létrejött "egy jövőbeli keretmegállapodás". Tájékoztatása szerint erről emberei – J. D. Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter és Steve Witkoff különmegbízott – tárgyalnak majd.

A keretrendszer pontos részletei még nincsenek tisztázva, de

európai tisztviselők szerint a tárgyalások várhatóan több területre összpontosítanak majd.

  • Ide tartozik egy esetleges amerikai-dán megállapodás amerikai katonák grönlandi állomásoztatásáról, valamint Európa biztonsági szerepvállalásának növelése az Északi-sarkon.
  • Az Egyesült Államok emellett egyfajta vétójogot kapna a grönlandi ásványkincsekkel kapcsolatos beruházások felett, amely Oroszországot és Kínát hivatott távol tartani a sziget erőforrásaitól. Trump ezért cserébe levenné a napirendről a február 1-jei kezdettel belengetett büntetővámokat.

Az amerikai elnök a keretrendszert "igazán fantasztikusnak", és feltételezte, hogy Dániát is tájékoztatták a lehetséges megállapodásról.

Washington nem kívánta kommentálni a Wall Street Journalnek a keretrendszer további részleteit, de Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője közölte:

Ha ez a megállapodás létrejön – és Trump elnök nagyon reméli, hogy így lesz –, az Egyesült Államok rendkívül alacsony költséggel, hosszú távon eléri minden stratégiai célját Grönland kapcsán.

Szerdán már voltak arra utaló jelek, hogy Trump nyitott lehet egy alkura: a Világgazdasági Fórumon tartott beszédében kijelentette, hogy nem vetné be a hadsereget Grönland megszerzése érdekében.

Trump néhány tanácsadója ugyanakkor zárt ajtók mögött aggodalmát fejezte ki a Journalnek amiatt, hogy az elnök kemény retorikája megnehezítette a Dániával való megállapodást. Az elmúlt napokban az adminisztráció egy olyan kompromisszumról tárgyalt, amely hozzáférést biztosítana az Egyesült Államoknak az ásványkincsekhez és katonai bázisok számára alkalmas területekhez - tudatta egy amerikai kormányzati forrás. Trump néhány szövetségese azért volt nyugtalan, mert a részvénypiac is meredeken esni kezdett.

mindenesetre Trump tanácsadói szerint az elnököt felbátorította a Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogását célzó katonai művelet sikere.

Így nem csoda, hogy Trump épp ezután vált ambiciózusabbá a nyugati féltekén.

Az Európai Unió 27 tagállamának állam- és kormányfői csütörtök este rendkívüli csúcstalálkozón tárgyalnak Brüsszelben. Bár a kereskedelmi háború azonnali kockázata megszűnni látszik, a megtépázott transzatlanti kapcsolatok állapotáról kétség kívül számot kell vetniük.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

