Úgy látszik, Trump lemondott Grönland bekebelezéséről – Ez történt zárt ajtók mögött

A lap forrásai szerint
Trump hirtelen pálfordulását napokon keresztül tartó háttéregyeztetések előzték meg az amerikai elnök, fehér házi tanácsadók és európai vezetők között
– beleértve Mark Rutte NATO-főtitkárt és Friedrich Merz német kancellárt. Az európaiak, akik egységesen ellenezték Grönland amerikai megszerzését, a jutalom és figyelmeztetés kombinációját alkalmazták: felajánlották az Északi-sark biztonságának megerősítését, ugyanakkor óva intettek egy NATO-n belüli szakadástól.
Mint arról beszámoltunk, a Ruttéval tartott tegnapi találkozó után Trump visszavonta az európai országokkal szemben kilátásba helyezett vámokat, azt állítva, hogy létrejött "egy jövőbeli keretmegállapodás". Tájékoztatása szerint erről emberei – J. D. Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter és Steve Witkoff különmegbízott – tárgyalnak majd.
A keretrendszer pontos részletei még nincsenek tisztázva, de
európai tisztviselők szerint a tárgyalások várhatóan több területre összpontosítanak majd.
- Ide tartozik egy esetleges amerikai-dán megállapodás amerikai katonák grönlandi állomásoztatásáról, valamint Európa biztonsági szerepvállalásának növelése az Északi-sarkon.
- Az Egyesült Államok emellett egyfajta vétójogot kapna a grönlandi ásványkincsekkel kapcsolatos beruházások felett, amely Oroszországot és Kínát hivatott távol tartani a sziget erőforrásaitól. Trump ezért cserébe levenné a napirendről a február 1-jei kezdettel belengetett büntetővámokat.
Az amerikai elnök a keretrendszert "igazán fantasztikusnak", és feltételezte, hogy Dániát is tájékoztatták a lehetséges megállapodásról.
Washington nem kívánta kommentálni a Wall Street Journalnek a keretrendszer további részleteit, de Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője közölte:
Ha ez a megállapodás létrejön – és Trump elnök nagyon reméli, hogy így lesz –, az Egyesült Államok rendkívül alacsony költséggel, hosszú távon eléri minden stratégiai célját Grönland kapcsán.
Szerdán már voltak arra utaló jelek, hogy Trump nyitott lehet egy alkura: a Világgazdasági Fórumon tartott beszédében kijelentette, hogy nem vetné be a hadsereget Grönland megszerzése érdekében.
Trump néhány tanácsadója ugyanakkor zárt ajtók mögött aggodalmát fejezte ki a Journalnek amiatt, hogy az elnök kemény retorikája megnehezítette a Dániával való megállapodást. Az elmúlt napokban az adminisztráció egy olyan kompromisszumról tárgyalt, amely hozzáférést biztosítana az Egyesült Államoknak az ásványkincsekhez és katonai bázisok számára alkalmas területekhez - tudatta egy amerikai kormányzati forrás. Trump néhány szövetségese azért volt nyugtalan, mert a részvénypiac is meredeken esni kezdett.
mindenesetre Trump tanácsadói szerint az elnököt felbátorította a Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogását célzó katonai művelet sikere.
Így nem csoda, hogy Trump épp ezután vált ambiciózusabbá a nyugati féltekén.
Az Európai Unió 27 tagállamának állam- és kormányfői csütörtök este rendkívüli csúcstalálkozón tárgyalnak Brüsszelben. Bár a kereskedelmi háború azonnali kockázata megszűnni látszik, a megtépázott transzatlanti kapcsolatok állapotáról kétség kívül számot kell vetniük.
Címlapkép forrása: The White House / Public Domain
Nagy bejelentést tett Elon Musk, ugrik a Tesla árfolyama
Mérföldkőhöz ért a cég.
Bejelentette Brüsszel: elfogadják Trump új tervét - De van egy feltétel
Beszélt Kaja Kallas Trump béketanácsáról.
Figyelmeztetés érkezett: halálos csapda fenyegeti a cégeket, amelyek rosszul használják a mesterséges intelligenciát
Alapvetően át kell alakítani a munkafolyamatokat.
Kiderült: különleges ajánlatot rakna le Putyin asztalára Ukrajna és Amerika az első háromoldalú béketárgyaláson
Nem sok esély van rá, hogy Putyin ezt elfogadja.
Elérte Magyarországot a német ipari modell válsága és a közép-európai alkalmazkodás kényszere
A DUIHK évnyitó rendezvényén vontak számot a magyar–német kapcsolatokról és a gazdasági kilátásokról.
Új kriptós cég ment tőzsdére, bombasiker lett a debütálás
Közel 25 százalékot ralizott az árfolyam.
Problémás zöldítés: a grandpuits-i olajfinomító esete
A francia TotalEnergies 2020-ban úgy döntött, hogy karbonsemlegessé teszi a Grandpuits-Gargenville olajfinomítót.
Már minden bank ad legalább 200 ezer Ft-ot az Otthon Start mellé ajándékba
Az Otthon Start berobbanását követően egyre több bank kínált külön jóváírást - azaz ajándékpénzt - a verseny odáig fokozódott, hogy már minden bank ajánlata között szerepel legalább
Energiatároló pályázat: 5 gyakori kérdés válaszokkal
A Jedlik tároló pályázat (Megújuló alapú energiatermelés és energiatárolás támogatása vállalkozások számára - 2025/MA/TAROLO/01) kapcsán visszatérően ugyanazok a gyakorlati kérdések m
Intrum Justitia és az elévült tartozások
Az Intrum Zrt. neve mára szinte egybeforrt a követeléskezelői piacon azzal a gyakorlattal, amelyben jelentős arányban szerepelnek elévült követelések, miközben ezek tömeges, sokszor vitatott
A fahulladék megőrzésével az éghajlatváltozás is mérsékelhető
A fahulladék mély talajrétegekbe temetése meglepően költséghatékony és hatásos fegyver lehet a klímaváltozás elleni harcban.
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Fejlesztési adókedvezmény 2026
2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Törésponthoz ért a NATO jövője: Trump támadásba lendült – Most dől el, mi lesz Grönland sorsa
Első évfordulóját ünnepli Trump második elnöksége.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!