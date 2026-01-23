A britek szerint egyetlen, valódi oka van annak, hogy Trump letett Grönland megszállásáról - Mit szól majd ehhez Amerika?

Lammy elmondta, hogy az amerikai elnök szerinte
"meghallgatta az aggályaikat", és visszavonta a katonai erő alkalmazására, illetve a kereskedelmi szankciók bevezetésére vonatkozó fenyegetéseit.
Hozzátette, hogy az európai országok "visszatértek a kívánt helyzetbe", vagyis lényegében újra a tárgyalóasztalhoz ülnek Grönland jövője kapcsán.
A miniszterelnök-helyettes szerint Trump hirtelen visszakozása annak a következménye, hogy az Egyesült Királyság egyértelműen kiállt a nemzetközi jog és a NATO-szövetségesek szuverenitása mellett.
Lammy megjegyezte, hogy Trump továbbra is nagyobb szerepet szán Amerikának a sarkvidéki térség biztonságában, különösen az orosz aktivitás fokozódása miatt.
A brit politikus, aki korábban külügyminiszterként dolgozott, és jó kapcsolatot ápol J. D. Vance amerikai alelnökkel, elmondta, hogy soha nem hitte el, hogy az Egyesült Államok valóban katonai erővel próbálná annektálni a dán területet. Felidézte, hogy már tavaly januárban, még Trump második ciklusának kezdete előtt is azt mondta, hogy ez nem fog megtörténni.
Lammy elismerte azt is, hogy új nemzetközi környezet alakult ki, amelyben a nagyhatalmak – így az Egyesült Államok is – egyre inkább "bíróságok helyett kényszer útján" rendezhetik vitáikat más országokkal.
A régi rend nem tér vissza, a tektonikus lemezek elmozdultak"
– fogalmazott.
Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images
