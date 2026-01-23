Amerikai különmegbízott döbbenetes víziót vázolt fel: így alakítanák át teljesen a háború sújtotta térséget

Az elképzelés szerint a Gázai övezetet szabadpiaci elvek alapján alakítanák át, modern üzleti negyedekkel és tengerparti felhőkarcolókkal. A közművek és közszolgáltatások fejlesztésének költségét 25 milliárd dollárra becsülik.

A hat fázisból álló beruházási program délen, Rafahnál és Hán Júnisznál indulna, majd fokozatosan haladna észak felé, a menekülttáborokon át egészen Gáza városáig. A fejlesztés célja egy egységes, összekapcsolt városi és ipari övezet kialakítása.

A javaslat új repülőtér, kikötő, tehervasút-vonal és logisztikai folyosó építését irányozza elő, valamint új úthálózatot a városközpontok összekötésére.

A tengerpart mentén turisztikai zónát hoznának létre 180 vegyes funkciójú toronyházzal, míg a központi területeken lakónegyedeket és ipari övezeteket alakítanának ki adatközpontokkal és fejlett gyártóüzemekkel.

Kushner prezentációja szerint csak Rafahban 100 ezer lakóegységet építenének. Emellett több mint 200 oktatási intézmény, 75 egészségügyi létesítmény és 180 kulturális, illetve vallási központ kapna helyet. A terv szerint Gáza GDP-je 2035-re elérheti a 10 milliárd dollárt, az átlagos háztartási jövedelem pedig meghaladhatja az évi 13 ezer dollárt.

Susan Abulhawa palesztin–amerikai írónő élesen bírálta az elképzelést. Szerinte a terv célja Gáza őshonos jellegének eltörlése, a megmaradt lakosság olcsó munkaerővé való lefokozása az ipari övezetekben, miközben a tengerpart exkluzív turistaparadicsommá válna.

Kushner kitért a Hamász leszerelésének kérdésére is. A nehézfegyvereket azonnal, a kézi lőfegyvereket fokozatosan vonná ki egy új palesztin rendőrség, és az újjáépítés csak a teljes leszerelés után indulhatna el. A terv amnesztiát vagy biztonságos távozást kínál a Hamász tagjainak, egy részük pedig átvilágítás után az új rendőrség kötelékébe kerülhetne.

A különmegbízott bejelentette, hogy a washingtoni kormányzat a következő hetekben konferenciát rendez a gázai befektetési lehetőségekről, ahol a magántőke bevonásáról és a nemzetközi finanszírozás feltételeiről tárgyalnának.

