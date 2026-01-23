  • Megjelenítés
Donald Trump asztalt borított Davosban, egy területen pedig már látszik is az eredménye
Donald Trump asztalt borított Davosban, egy területen pedig már látszik is az eredménye

Az elmúlt napokban a nemzetközi sajtó kiemelten foglalkozott a svájci Davosban megrendezett Világgazdasági Fórummal, ahol több ezer vállalati, valamint állami vezető gyűlt össze, hogy a több napos eseményen tárgyalásokat folytassanak egymással. A zárt ajtók mögött zajló megbeszéléseken felül a legnagyobb hatalmak vezetői a nyilvánossághoz is szóltak beszédeikben, amelyekre különösen nagy figyelem hárult, a kifejezetten turbulens globális geopolitikai helyzetben. A Google Trends adatai alapján megnéztük, mire voltak leginkább kíváncsiak az internetzők a davosi találkozóval kapcsolatban, valamint melyik felszólalók váltották ki legnagyobb figyelmet.

Trump mindent borított Davosban

Ahogy azt az évente megrendezésre kerülő davos-i Világgazdasági Fórumot megelőző elemzésünkben is megírtuk, a fórum az elmúlt években veszített a korrábban hatalmas jelentőségéből. 2025-ben azonban nagy fordulatok történtek a világpolitika színpadán, a kibontakozó globális konfliktusok pedig fontos találkozási ponttá tették az idei fórumot. Az egyik legnagyobb változás a korábbi évekhez képest, ami miatt mindenki árgus szemekkel figyelte a rendezvényt maga a legfontosabb felszólaló személye volt: Donald Trump idén második ciklusát kezdve amerikai elnökként térhetett vissza Davosba.

Fontos megszólalóként az esemény második napján Emmanuel Macron francia elnök napszemüvegben, üzletemberi hangvételt megütve élesen bírálta is az Egyesült Államok vezetőjét, és többek között annak kereskedelempolitikáját, amelyet úgy írt le, mint amely

nyíltan Európa meggyengítésére és alárendelésére törekszik, és amelynek logikája egy neokoloniális megközelítéshez áll közel.

A francia elnök szerint elfogadhatatlan, hogy a nemzetközi gazdasági kapcsolatokban a „legerősebb joga” érvényesüljön, ezért úgy fogalmazott: „Nem fogadhatjuk el passzívan az erősebb jogát.”

Mark Carney, kanadai elnök beszédében – név nélkül utalva az amerikai elnökre – úgy fogalmazott:

ha a nagyhatalmak még a szabályok és értékek látszatáról is lemondanak, és kizárólag saját hatalmi érdekeiket követik, akkor a pusztán tranzakciókra épülő megközelítés előnyeit egyre nehezebb lesz megismételni.

A rengeteg, zömében őt bíráló üzenetet követően Donald Trump a davosi beszédében az amerikai gazdaság helyzetének tárgyalását követően élesen beleállt a legforróbb geopolitikai konfliktusokba. Grönlanddal kapcsolatban leszögezte:

Washington továbbra is egy „felvásárlásban gondolkodik”,

mert szerinte az Egyesült Államok így tudná „segíteni és megerősíteni” a sziget biztonságát és stratégiai helyzetét. Ezt követően az elnök azt is tisztázta, hogy Amerika nem kíván fegyveres erőt bevetni a térség elfoglalására.

Trump az internetet is letarolta

Legutóbbi cikkünkben, a Google Trends adatai alapján azt vizsgáltuk meg, hogy Grönland témája mennyire érdekli az internetezőket világszerte.

A Google Trends leginkább felkapott kereséseket listázó felülete alapján Magyarországon is figyelték az internetők a davosi eseményeket.

Az elmúlt 48 órában az egyik legrelevánsabb téma volt a Google adatai szerint.

jelenleg-felkapott-48-óra-magyarorszá
Forrása: Google Trends

Lévén, hogy egy évente megrendezett eseményről van szó, Davos iránt minden év elején megugrik az internetes érdeklődés, a fórum ideje alatt. Ha 2004 óta szemléljük az adatokat jól látszik a keresések megélénkülésének ciklikussága. A még most is jelentős érdeklődés miatt szaggatott vonallal jelöli a keresési intenzitást az idei fórummal kapcsolatban a Google, viszont a grafikon alapján könnyen lehet, hogy

az idei évben a korábbiakhoz képest is kiugró lesz a keresési intenzitás.

Davos-keresések-2004-világszerte
Forrása: Google Trends

Ha a fórum legfontosabb felszólalóit vizsgáljuk a Google Trendsben, Donald Trump egyértelműen kiemelkedik a többiek közül az internetes érdeklődés tekintetében: az amerikai elnökre általánosan is jóval többen keresnek rá az interneten, ez pedig most sem alakult másként. Trump után Emmanuel Macron, francia elnök generálta a második legnagyobb érdeklődést a fórum idején, akit Mark Carney, kanadai elnök követ az internetes keresési intenzitás alapján.

donald-trump-emmanuel-macron-vezetők-érdeklődés-egy-hét
Forrása: Google Trends

A francia elnök, a Trumpot élesen bíráló davosi beszédén túl a megjelenésével is nagy visszhangot keltett az interneten, ugyanis napszemüvegben állt színpadra az eseményen. A Google adatai szerint a

követlenül Macron beszédére ("Macron speech", "Macron Davos speech") irányuló kereséseket is lekörözte az elnök napszemüvege iránt való érdeklődés.

Sőt, a beszédet követően az újságírók által azonosított szemüveg konkrét típusa ("Pacific S 01") iránt is megélénkült a keresési intenzitás.

macron-napszemüveg-keresések-7-nap
Forrás: Google Trends

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

