Ezek a béketárgyalások kognitív disszonanciának tűnnek számomra
– jelentett ki „Primo” nevű ukrán katona, aki Zaporizzsjában teljesít szolgálatot. A 42 éves légi felderítő osztag parancsnoka hozzátette, hogy az irányítása alá tartozó osztag katonái sem különösebben vannak jó véleménnyel: „lényegtelennek” és „értelmetlennek” nevezik a megbeszéléseket. A téma azért bukkant elő újra, mert Donald Trump amerikai elnök és kormánya a venezuelai akció, a grönlandi feszültség és az iráni tüntetéseket követően újra a kelet-európai ország felé fordította a tekintetét. A hétvégén várhatóan amerikai-orosz-ukrán hármas találkozó lesz az Egyesült Arab Emírségekben.
Ez már a sokadik felvonása lesz a megbeszéléseknek, korábban számtalan alkalommal igyekeztek a felek megoldást találni, mindeddig sikertelenül.
A háború lezárásával kapcsolatos önismétlő dilemmákat már az elnök, Volodimir Zelenszkij is megemlítette, amikor a Magyarországon Idétlen időkig néven ismert filmben látottakhoz hasonlította a helyzetet. Az 1990-es évek elején bemutatott amerikai filmben a főszereplő minden nap ugyanazt a napot éli át. Máshogy látják ezeket az eseményeket azok, akik a frontvonalról értesülnek az eseményekről. Sokan már úgy fogalmaznak, hogy ez az egész inkább egy „szappanopera”.
Különösen azért fontos számukra, hogy mire jutnak a megbeszéléseken, mivel ők első kézből fogják megtapasztalni, hogy az erőfeszítéseik ténylegesen érnek-e majd valamit. Egyelőre keveset tudni arról, hogy a Kijev által követelt biztonsági garanciák mik lehetnek. Az sem erősíti meg a katonák véleményét ennek az egésznek az értelméről, hogy Washington jól láthatóan billeg a kérdést illetően. 2025 novemberében egy olyan javaslat bukkant fel, amely sokkal inkább az orosz érdekeknek kedvezett. Ugyanakkor még néhány katonában pislákol a remény:
Amikor azt hallom, hogy »tűzszünet« vagy »megállapodás«, az első gondolatom az, hogy talán végre véget ér ez a pokol
– mondja egy 36 éves szakaszparancsnok.
Szerinte ezek a megbeszélések egyértelműen egy hullámvasúthoz hasonlítanak. Attól is tart, hogy sikerül valahogyan békét kieszközölni, de ez csak átmenetinek bizonyul, mivel az oroszok újra nekirontanak Ukrajnának. A kimerültség az ukrán lakosság körében általánosságban érezhető, sokan elfogadnák, ha csökkenne az ország területe, befagyasztanák a frontvonalakat jelenlegi állapotukban. Ugyanakkor még ennél is többen utasítják el, hogy Kijev csapatokat vonjon ki, vagy csökkentse a hadereje méretét Moszkva akaratának megfelelően. A cikk arról ír, hogy néhány válaszadó kifejezetten árulásnak érzi Washington kiszámíthatatlan viselkedését.
A testvéreink voltak, és most úgy tűnik, mintha elhagynának minket
– emelte ki a kiképzőtáborban egy grúz-ukrán különleges műveleti katona.
Egyre többen jegyzik meg, hogy a harctéren a kimerültség a döntő, és az ukránok egyre kimerültebbek. Kijevnek komoly problémával kell szembenéznie a haderő körül, mivel jelenleg mintegy 200 ezer katona van szökésben és 2 millió embert keresnek, aki megsértette a mozgósítással kapcsolatos szabálysértések miatt. A legfrissebb jelentések szerint rekordokat döntögetnek a dezertálási esetek is. Ugyanakkor az ukrán katonák sokkal inkább a szövetségeseik kitartásán aggódik a leginkább, nem az ukrán nép makacsságán. Ugyanakkor az is fontos szempont, hogy mennyien haltak meg vagy sérültek meg a harcok közben ukrán oldalon. Amerikai becslések 400 ezer katonáról beszéltek egy évvel ezelőtt, azóta ezek a számok jelentősen növekedtek.
