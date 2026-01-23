  • Megjelenítés
Elkezdődött a történelmi béketárgyalás: asztalhoz ült Oroszország, Ukrajna és Amerika
Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok elkezdték a tárgyalást az ukrajnai háború lezárásáról az Egyesült Arab Emírségekben – írta meg a TASZSZ.

A felek Abu-Dzabiban tárgyalnak, az esemény tényét az Emírségek vezetése is megerősítette.

Ez az első tárgyalás a 2022-es orosz invázió kezdete óta, mely során Amerika, Ukrajna és Oroszország is leült egy közös asztalhoz a háború lezárásáról egyeztetni.

Nem tudni, mekkora esélye van az áttörésnek az ukrajnai konfliktus lezárása felé: a napokban több optimista vélemény is jött nyugatról. Steve Witkoff amerikai főtárgyaló azt mondta két napja: már csak egy olyan kérdés van, melyről meg kell állapodni a háború lezárásához.

A felek többnyire "előkészítő" eseményként jellemezték a mostani tárgyalást, melyen elnöki tanácsadók, diplomaták, katonai vezetők vesznek részt. Elnökök, alelnökök, politikai vezetők nincsenek jelen a találkozón.

