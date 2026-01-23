  • Megjelenítés
Ez nagyon kínos: Moszkva teljesen véletlenül leleplezte az oroszok egyik legsúlyosabb háborús kudarcát
Globál

Ez nagyon kínos: Moszkva teljesen véletlenül leleplezte az oroszok egyik legsúlyosabb háborús kudarcát

Portfolio
Egy moszkvai katonai bíróság csütörtökön közzétett ítéletével akaratlanul is megerősítette, hogy ukrán hajóelhárító rakéták találták el és süllyesztették el az orosz Fekete-tengeri Flotta zászlóshajóját, a Moszkva nehézcirkálót. A sajtóközleményt azonban rövid időn belül eltávolították, mivel ellentmondott a Kreml évek óta fenntartott narratívájának - írta a Kyiv Post.

A 2. számú Katonai Körzeti Bíróság ítélete szerint Andrij Subin ezredes, az ukrán tengerészgyalogság 406. tüzérdandárjának parancsnoka közvetlenül felelős a hadihajó 2022. április 13-i elsüllyesztéséért, mivel utasítást adott a parti ütegeknek a cirkáló megtámadására. Ukrán és független források szerint két Neptun típusú hajóelhárító rakéta találta el a mintegy 12 ezer tonnás Moszkva cirkálót, amely akkoriban messze a legnagyobb hadihajó volt a Fekete-tengeren. Arra haladó teherhajók fényképeken és videókon örökítették meg az összeomlott felépítményt és a léket kapott hajótestet, röviddel azelőtt, hogy a cirkáló elsüllyedt volna.

A nyugati hírszerzés az ukrán haditengerészetet jelölte meg a támadás végrehajtójaként. Az orosz állami média kezdetben figyelmen kívül hagyta az esetet, majd azt kezdte terjeszteni, hogy a hajót rövidzárlat okozta tűz miatt vesztették el, és a viharos tenger megnehezítette a károk elhárítását. A moszkvai bíróság most látszólag elvetette ezt a narratívát. Az ítélet szerint Subin ezredes – távolléte ellenére – közvetlenül felelős a Moszkva elpusztításáért, húsz orosz tengerész haláláért és huszonnégy tengerész sérüléseiért. További nyolc tengerészt az „előre megfontolt támadás” következtében eltűntként tartanak nyilván. Az orosz katonai ügyészség „meggyőző bizonyítékokat" gyűjtött arról, hogy Subin szándékosan támadta meg a hadihajót, amely a bíróság megállapítása szerint „humanitárius támogató műveletekben” vett részt. Ezért az ukrán csapásokat „nemzetközi terrorcselekménynek” minősítették.

A teljes körű orosz–ukrán háború egyik első nyíltan ellenséges cselekménye 2022. február 24-én történt, amikor egy orosz haditengerészeti kötelék, a Moszkva vezetésével, megközelítette az ukrán kézen lévő Kígyó-szigetet, és megadásra szólította fel az ott állomásozó katonákat. Roman Hribov határőrtiszt válasza – Orosz hadihajó, menj a francba! – nemzetközi mém és az ukrán ellenállás korai jelképe lett. A bírósági közlemény szerint Subin ezredesnek – amennyiben az orosz hatóságok valaha is őrizetbe veszik – börtönbüntetést kell letöltenie, és

mintegy 29,4 millió dollár kártérítést kell fizetnie az orosz védelmi minisztériumnak.

Még több Globál

Hirtelen megfordult Trump véleménye Zelenszkijről, Oroszország elmondta, meddig folytatódnak a harcok – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Kiakadt az ENSZ főbiztosa Trump fegyveres "embervadászata" miatt

Oroszország nem enged: egyetlen dolgon bukhat el a békülés

A hivatalos sajtóközlemény kevesebb mint egy napig volt nyilvánosan elérhető, mielőtt a hatóságok eltávolították volna – jelentette a független Mediazona hírportál, amely képernyőképet is közölt a törölt dokumentumról.

Saját haditengerészet hiányában az ukrán fegyveres erők rakétákkal, drónokkal és nagy hatótávolságú tüzérséggel mintegy másfél év alatt súlyos vereséget mértek az orosz Fekete-tengeri Flottára, és a megmaradt hadihajókat a szevasztopoli anyakikötő elhagyására kényszerítették. A flotta maradványai jelenleg főként a Krasznodar régióban található Novorosszijszk kikötőjében állomásoznak. Az egyik legsikeresebb támadás az ottani orosz haditengerészeti erők ellen december 15-én történt, amikor az ukrán hírszerzés által bevetett víz alatti drónok áttörték a kikötő védvonalait, és megtámadtak egy Varszavjanka-osztályú dízel-elektromos tengeralattjárót. Biztonsági kamerák hatalmas víz alatti robbanást rögzítettek a tengeralattjáró tatja és propellere közelében.

Kapcsolódó cikkünk

Hirtelen megfordult Trump véleménye Zelenszkijről, Oroszország elmondta, meddig folytatódnak a harcok – Ukrajnai háborús híreink pénteken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

No landing, just Greenlanding

Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Usakov: Oroszország addig folytatja a háborút Ukrajna ellen, ameddig ez nem teljesül
Hirtelen megfordult Trump véleménye Zelenszkijről, Oroszország elmondta, meddig folytatódnak a harcok – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Eldőlt Grönland jövője: megtörte a csendet Dánia - Kiderült, mit gondolnak a Trump-alkuról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility