Ez nagyon kínos: Moszkva teljesen véletlenül leleplezte az oroszok egyik legsúlyosabb háborús kudarcát

A 2. számú Katonai Körzeti Bíróság ítélete szerint Andrij Subin ezredes, az ukrán tengerészgyalogság 406. tüzérdandárjának parancsnoka közvetlenül felelős a hadihajó 2022. április 13-i elsüllyesztéséért, mivel utasítást adott a parti ütegeknek a cirkáló megtámadására. Ukrán és független források szerint két Neptun típusú hajóelhárító rakéta találta el a mintegy 12 ezer tonnás Moszkva cirkálót, amely akkoriban messze a legnagyobb hadihajó volt a Fekete-tengeren. Arra haladó teherhajók fényképeken és videókon örökítették meg az összeomlott felépítményt és a léket kapott hajótestet, röviddel azelőtt, hogy a cirkáló elsüllyedt volna.

A nyugati hírszerzés az ukrán haditengerészetet jelölte meg a támadás végrehajtójaként. Az orosz állami média kezdetben figyelmen kívül hagyta az esetet, majd azt kezdte terjeszteni, hogy a hajót rövidzárlat okozta tűz miatt vesztették el, és a viharos tenger megnehezítette a károk elhárítását. A moszkvai bíróság most látszólag elvetette ezt a narratívát. Az ítélet szerint Subin ezredes – távolléte ellenére – közvetlenül felelős a Moszkva elpusztításáért, húsz orosz tengerész haláláért és huszonnégy tengerész sérüléseiért. További nyolc tengerészt az „előre megfontolt támadás” következtében eltűntként tartanak nyilván. Az orosz katonai ügyészség „meggyőző bizonyítékokat" gyűjtött arról, hogy Subin szándékosan támadta meg a hadihajót, amely a bíróság megállapítása szerint „humanitárius támogató műveletekben” vett részt. Ezért az ukrán csapásokat „nemzetközi terrorcselekménynek” minősítették.

A teljes körű orosz–ukrán háború egyik első nyíltan ellenséges cselekménye 2022. február 24-én történt, amikor egy orosz haditengerészeti kötelék, a Moszkva vezetésével, megközelítette az ukrán kézen lévő Kígyó-szigetet, és megadásra szólította fel az ott állomásozó katonákat. Roman Hribov határőrtiszt válasza – Orosz hadihajó, menj a francba! – nemzetközi mém és az ukrán ellenállás korai jelképe lett. A bírósági közlemény szerint Subin ezredesnek – amennyiben az orosz hatóságok valaha is őrizetbe veszik – börtönbüntetést kell letöltenie, és

mintegy 29,4 millió dollár kártérítést kell fizetnie az orosz védelmi minisztériumnak.

A hivatalos sajtóközlemény kevesebb mint egy napig volt nyilvánosan elérhető, mielőtt a hatóságok eltávolították volna – jelentette a független Mediazona hírportál, amely képernyőképet is közölt a törölt dokumentumról.

Saját haditengerészet hiányában az ukrán fegyveres erők rakétákkal, drónokkal és nagy hatótávolságú tüzérséggel mintegy másfél év alatt súlyos vereséget mértek az orosz Fekete-tengeri Flottára, és a megmaradt hadihajókat a szevasztopoli anyakikötő elhagyására kényszerítették. A flotta maradványai jelenleg főként a Krasznodar régióban található Novorosszijszk kikötőjében állomásoznak. Az egyik legsikeresebb támadás az ottani orosz haditengerészeti erők ellen december 15-én történt, amikor az ukrán hírszerzés által bevetett víz alatti drónok áttörték a kikötő védvonalait, és megtámadtak egy Varszavjanka-osztályú dízel-elektromos tengeralattjárót. Biztonsági kamerák hatalmas víz alatti robbanást rögzítettek a tengeralattjáró tatja és propellere közelében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images