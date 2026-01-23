  • Megjelenítés
Folyik a történelmi béketárgyalás: kiderült, miről lehet szó a zárt ajtók mögött
Folyik a történelmi béketárgyalás: kiderült, miről lehet szó a zárt ajtók mögött

Az Abu-Dzabiban tartott orosz-ukrán-amerikai tárgyaláson a pufferzónák kialakítása és különféle ellenőrzési mechanizmusok is napirenden vannak  – közölte az orosz állami TASZSZ hírügynökséggel egy forrás.

Az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztere, Abdullah bin Zájed ál-Nahján a nap folyamán jelentette be, hogy

megkezdődtek a három ország delegációinak részvételével zajló egyeztetések.

A pontos helyszínt nem hozták nyilvánosságra, de úgy tudni, a mai után holnap is tárgyalóasztalhoz fognak ülni a felek.

A TASZSZ korábban azt írta: a kezdeti fordulók "a lehető legzártabb formátumban" kerülnek megrendezésre, a média kizárásával.

Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó korábban közölte, hogy a háromoldalú "biztonsági munkacsoport" ma tartja első ülését Abu-Dzabiban. Az orosz küldöttség élén Igor Kosztyukov, az orosz vezérkar főigazgatóságának vezetője áll, míg az ukrán tárgyalócsoportot Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára vezeti.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban azt mondta:

a Donbász lehet az egyik kulcskérdés a megbeszélések folyamán.

Most tartottam egyeztetéseket Ukrajna tárgyalódelegációjával. Átbeszéltük a kulcskérdéseket a tárgyalások megkezdése előtt. Beszéltem a delegáció vezetőjével, Rusztem Umerovval, kihangosítva az egész csapattal. Mindent részletesen áttekintettünk, mindenki érti, mit kell tenni. Megvitattuk a tárgyalások kereteit, a témákat és a kívánt eredményt

- nyilatkozta Zelenszkij.

