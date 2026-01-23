Holnap folytatódik a béketárgyalás, közben szétbombázza Oroszország Kijevet – Ukrajnai háborús híreink pénteken

A találkozó középpontjában az Oroszország által indított háború lezárásának feltételei, valamint a tárgyalási folyamat további logikája állt, amely egy méltányos és tartós béke felé vezethet

- közölte az X-en Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára. Mint elmondta: holnap csatlakozik az ukrán delegációhoz Andrij Hnatov vezérkari főnök, valamint az ukrán védelmi hírszerzés helyettes vezetője, Vadim Skibickij altábornagy.

Az ukrán csapat összehangoltan dolgozik az elnök által meghatározott feladatok keretében. Készen állunk arra, hogy a párbeszéd alakulásától függően különböző formátumokban folytassuk a munkát

- zárta posztját az ukrán delegáció vezetője.