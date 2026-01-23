Holnap folytatódik a béketárgyalás, közben szétbombázza Oroszország Kijevet – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Képek az egyeztetésről
Mohamed bin Zájed Ál Nahján sejk, az Egyesült Arab Emírségek elnöke, Abu-Dzabi uralkodója felvételeket közölt a háromldalú tárgyalásról a közösségi médiában.
Megszólalt Zelenszkij embere
A találkozó középpontjában az Oroszország által indított háború lezárásának feltételei, valamint a tárgyalási folyamat további logikája állt, amely egy méltányos és tartós béke felé vezethet
- közölte az X-en Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára. Mint elmondta: holnap csatlakozik az ukrán delegációhoz Andrij Hnatov vezérkari főnök, valamint az ukrán védelmi hírszerzés helyettes vezetője, Vadim Skibickij altábornagy.
Az ukrán csapat összehangoltan dolgozik az elnök által meghatározott feladatok keretében. Készen állunk arra, hogy a párbeszéd alakulásától függően különböző formátumokban folytassuk a munkát
- zárta posztját az ukrán delegáció vezetője.
Washington: "produktív" volt a tárgyalás
Egy fehér házi tisztviselő a Kyiv Independentnek "produktívnak" nevezte az egyeztetések első körét.
Vége az első tárgyalási napnak
Az Ukrajna és Oroszország közötti, az Egyesült Államok közvetítésével zajló tárgyalások első napja pénteken Abu-Dzabiban lezárult – közölte az ügyet ismerő forrás a Reutersszel, további részletek közlése nélkül.
A tárgyalások szombaton, a zárónapon folytatódnak.
Megszólalt Volodimir Zelenszkij a javában zajló béketárgyalásról: történelmi pillanatok Abu Dzabiban
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette: már sor került Abu-Dzabiban az első egyeztetésre az ukrán, amerikai és orosz diplomáciai küldöttségek között - írja az RBC-Ukraine.
Folyik a történelmi béketárgyalás: kiderült, miről lehet szó a zárt ajtók mögött
Az Abu-Dzabiban tartott orosz-ukrán-amerikai tárgyaláson a pufferzónák kialakítása és különféle ellenőrzési mechanizmusok is napirenden vannak – közölte az orosz állami TASZSZ hírügynökséggel egy forrás.
Megállapodásokat írtak alá Davosban
A davosi Világgazdasági Fórumon működő Ukrán Ház keretében három, Ukrajna gazdaságának helyreállítását és újjáépítését célzó megállapodást írtak alá, többek között az energetikai szektorban.
Az Amber Dragon Ukrajna Infrastrukturális Alap eddig mintegy 200 millió eurót gyűjtött össze a tervezett 350 millióból.
A Horizon Capital Catalyst Fund 150 millió eurót vont be, hosszabb távon a 3 milliárd eurónyi magánbefektetést célozta meg. Utóbbi már be is jelentette első beruházását: több mint 240 millió eurót egy 124 MW-os szélerőmű-projektbe az Odesszai régióban.
(Ukrinform)
Bejelentette Zelenszkij: megállapodott Trumppal egy kulcsfontosságú fegyverszállítmányról
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megállapodott Donald Trump amerikai elnökkel a Patriot légvédelmi rendszerhez szükséges lőszerek szállításáról a davosi Világgazdasági Fórumon - számol be az Ukrinform.
Szigorúan zárt ajtók mögött tárgyalnak
Az Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok részvételével zajló háromoldalú tárgyalás kezdeti fordulói
"a lehető legzártabb formátumban"
kerülnek megrendezésre Abu-Dzabiban, a média kizárásával - közölte egy forrásra hivatkozva az orosz állami TASZSZ hírügynökség.
Olajdepót támadott Kijev
Az ukrán hadsereg azt állítja, hogy az éjszaka folyamán újabb orosz olajraktárat talált el.
A támadás a nyugat-oroszországi Penzai területen fekvő, Penzanefteprodukt nevű raktárat vette célba. Az ukrán vezérkar közleménye szerint a helyszínen tűz ütött ki, de a károk mértéke egyelőre nem ismert.
A vezérkar azt is közölte, hogy csapást mértek egy radarállomásra az Oroszország által annektált Krímen, valamint támadást mértek az orosz katonákra Donyeckben és Oroszország Belgorod régiójában.
(Sky News)
Elkezdődött a történelmi béketárgyalás: asztalhoz ült Oroszország, Ukrajna és Amerika
Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok elkezdték a tárgyalást az ukrajnai háború lezárásáról az Egyesült Arab Emírségekben – írta meg a TASZSZ.
Incidens történt: orosz bombázó jelent meg a NATO határán - Riasztották a légierőt
A svéd légierő elfogott két orosz vadászgépet a Balti-tenger térségében - közölte a RBK.
Megkezdődtek a titkos béketárgyalások? Moszkva meglepő bejelentést tett az utolsó pillanatban
A Kreml egyelőre nem tud róla, hogy bármilyen tárgyalás zajlana Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok közt Abu-Dzabiban – jelentette ki Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő.
Trükkösen csábítják az oroszokat a frontra: felbukkant egy nem létező atomerőmű
Oroszországnak egyre nagyobb kihívást jelent, hogy a frontvonalon harcoló katonák utánpótlását megoldja, ezért egyre érdekesebb megoldásokat kezdenek alkalmazni – szúrta ki az Eurointegration.
Ez nagyon kínos: Moszkva teljesen véletlenül leleplezte az oroszok egyik legsúlyosabb háborús kudarcát
Egy moszkvai katonai bíróság csütörtökön közzétett ítéletével akaratlanul is megerősítette, hogy ukrán hajóelhárító rakéták találták el és süllyesztették el az orosz Fekete-tengeri Flotta zászlóshajóját, a Moszkva nehézcirkálót. A sajtóközleményt azonban rövid időn belül eltávolították, mivel ellentmondott a Kreml évek óta fenntartott narratívájának - írta a Kyiv Post.
Jelentősen javult a helyzet Kijevben
Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint folyamatosan kapcsolják vissza a közszolgáltatásokat az ukrán főváros lakóterületein. Elmondta, hogy mintegy 1940 lakóépülete továbbra is ki van téve a téli hidegnek, de ez már jelentős előrelépés a korábbi 12 ezer épületes számhoz képest. Oroszország szándékosan az orosz civil infrastruktúrát támadja, hogy a lakosság támogatását megtörje a politikai elit irányában.
Oroszország nem enged: egyetlen dolgon bukhat el a békülés
Hamarosan hármas csúcstalálkozó lesz az orosz-ukrán háború lezárásáról az Egyesült Arab Emírségekben, de előtte az oroszok fokozzák a nyomást a felekre.
Egyre jobban fogy a fronton harcoló ukrán katonák türelme, árulást sejtenek a háttérben
A Defense News arról írt, hogy a fronton harcoló ukrán katonák mit gondolnak az orosz-ukrán béketárgyalásokról.
Megtalálhatták az oroszok, mivel tudják kivédeni az ukránok zavarását
A Kurier típusú földi robotrendszerek műholdas irányítás mellett gyakorlatilag immunisak az elektronikus hadviseléssel szemben – állítja egy operátor, aki a Közép hadműveleti csoport kötelékébe tartozó 114. gárda gépesített lövészdandárnál szolgál.
Kimondta a volt CIA-ügynök, hogyan lehet végleg elsöpörni Putyint
A Nyugat legnagyobb stratégiai tévedése az, hogy túlértékeli Oroszország erejét, miközben egy titkosszolgálati logikára épülő, belülről bomlasztó, megfélemlítésre és atomfenyegetésre építő hatalommal áll szemben, amely katonailag jóval gyengébb, mint amilyennek láttatja magát. Vlagyimir Putyin elnök a fenyegetés és a blöff eszközeivel éri el, hogy ellenfelei meghátráljanak, ez vezetett az ukrajnai háború kezdeti nyugati tétovaságához is, holott három év alatt „néhány kilométernél többet nem tudtak elfoglalni”, súlyos emberveszteségek árán. Az orosz rezsim viszont könnyen legyőzhető – mondta el John Sipher volt CIA-fedett tiszt.
Ukrán drónjelentés
Oroszország január 23-ra virradóra összesen 101 drónnal támadt Ukrajna területére. Ezek közül voltak olyanok, melyeket sugárhajtóművel szereltek fel, valamint Gerbera és Sahed drónok is. Kijev jelentése szerint a légvédelem mintegy 76 darabot megsemmisített, de 19 becsapódást is jelentettek ezek mellett összesen 12 helyszínről.
(RBK)
Kijev L-159-es könnyű harci repülőgépeket akart venni, de helyette Magyarországon is ismert alternatíva lehet a befutó
Könnyű harci vadászgépeket szeretett volna Kijev beszerezni Csehországból, de ez a terv végül bukni látszik. Ugyanakkor máris felbukkant egy lehetséges alternatíva.
Brüsszelben kimondták: felkészültek a kebelbarát árulására, erővel akarnak fellépni ellene
Donald Trump egy nap alatt visszavonult Grönland ügyében, az európai vezetőkben viszont ott maradt a felismerés: a transzatlanti szövetség többé nem adottság, hanem törékeny politikai konstrukció a jelenlegi amerikai elnök mellett. A brüsszeli rendkívüli csúcs egyszerre szólt a szuverenitás védelméről, az amerikai nyomásgyakorlás határairól és arról, hogy az EU milyen eszközökkel képes megvédeni magát egy új hatalmi stílus közepette. A nyilvános üzenetek visszafogottak voltak, de a háttérben már előkerültek a kereskedelmi és geopolitikai ellencsapás forgatókönyvei is. Közben Ukrajna jövője sem tűnt el a napirendről: Davosban és Brüsszelben körvonalazódott egy közös EU–USA Jóléti Terv, amely a háború utáni újjáépítést elsősorban magántőkére és reformokra építené. Az egész találkozót így is átszőtte az a feszültség, hogy miközben egyesek százmilliárdos „uniós számláról” beszélnek, a valós vita inkább arról szól, képes-e Európa stratégiai önállóságot és hiteles szövetségi politikát felmutatni egy bizonytalan világrendben.
Usakov: Oroszország addig folytatja a háborút Ukrajna ellen, ameddig ez nem teljesül
Vlagyimir Putyin orosz elnök rendkívül tartalmas és konstruktív megbeszélést folytatott Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízottal és Jared Kushner üzletemberrel – közölte Jurij Usakov, a Kreml munkatársa, aki a tárgyalásokat őszintének és bizalmi légkörűnek nevezte.
Váratlan fordulat: eddig Trump egy embert látott az ukrajnai béke akadályának, hirtelen ez megváltozott
Donald Trump amerikai elnök szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kész megállapodásra jutni, ám a lehetséges alku részletei egyelőre nem ismertek - jelentette a RBK.
Zelenszkij Ukrajnától messze bombázná az orosz flottát, eddig nem látott békecsúcs jön – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.
Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:
Címlapkép forrása: Maciek Musialek/Anadolu via Getty Images
