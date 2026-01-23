  • Megjelenítés
Keményen beszólt Trumpnak a szomszédos hatalom vezetője, kirakták a Béketanácsból, mielőtt csatlakozhatott volna
Globál

Keményen beszólt Trumpnak a szomszédos hatalom vezetője, kirakták a Béketanácsból, mielőtt csatlakozhatott volna

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök csütörtökön visszavonta Kanada meghívását a globális konfliktusok rendezésére létrehozott Béketanácsba, válaszul Mark Carney kanadai miniszterelnök davosi beszédére, amelyben élesen bírálta azokat a nagyhatalmakat, amelyek a gazdasági integrációt fegyverként, a vámokat pedig nyomásgyakorlásra használják - írja a Reuters.

Trump a Truth Social közösségi oldalon jelentette be a döntést. Carney hivatala és a Fehér Ház egyelőre nem reagált az újságírói megkeresésekre. A kanadai kormányfő a múlt héten még jelezte, hogy elfogadja a meghívást a testületbe. Carney a davosi Világgazdasági Fórumon mondott beszédéért szokatlanul hosszú, állva tapsolást kapott. Felszólalásában arra ösztönözte a nemzeteket, hogy fogadják el a szabályalapú világrend végének tényét, és ehhez igazítsák kül- és gazdaságpolitikájukat. Hozzátette, hogy a nemrég Kínával kereskedelmi megállapodást kötő Kanada

példát mutathat arra, miként foghatnak össze a középhatalmak az amerikai hegemónia ellensúlyozására.

Trump erre válaszul azt hangsúlyozta, hogy Kanada szerinte az Egyesült Államoknak köszönheti a létezését. Úgy fogalmazott, Mark Carney-nak hálásnak kellene lennie Amerika korábbi nagylelkűségéért, nem pedig bírálni az amerikai gazdaságpolitikát.

A meghívás visszavonása néhány órával azután történt, hogy a Béketanács hivatalosan is bejelentette megalakulását. A testület eredetileg a gázai tűzszünet megszilárdítására jött létre, és működését az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozata is támogatja. Az állandó tagoknak egymilliárd dollárral kell hozzájárulniuk a tanács finanszírozásához. A Béketanács tagjai között van többek között Argentína, Bahrein, Marokkó, Pakisztán és Törökország. Más amerikai szövetségesek, köztük Nagy-Britannia, Franciaország és Olaszország jelezték, hogy egyelőre nem kívánnak csatlakozni a testülethez.

Címlapkép forrása: Harun Ozalp/Anadolu via Getty Images

