Megkezdődtek a titkos béketárgyalások? Moszkva meglepő bejelentést tett az utolsó pillanatban
Portfolio
A Kreml egyelőre nem tud róla, hogy bármilyen tárgyalás zajlana Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok közt Abu-Dzabiban – jelentette ki Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő.

Tegnap jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hogy az Egyesült Államok megszervezte az első háromoldalú, orosz-amerikai-ukrán béketárgyalást az Egyesült Arab Emírségekbe, a mai napra, péntekre.

Dmitij Peszkov Kreml-szóvivőt mai sajtótájékoztatón egy konkrét Sky News cikkről kérdezték, amelyben azt írták, hogy

az „informális” tárgyalások már meg is kezdődtek Abu-Dzabiban a háromoldalú találkozón.

Nekem nincs erről információm, nem tudok róla”

– mondta Peszkov újságírói kérdésre.

Azt nem fejtette ki, hogy később lehet-e tárgyalás a nap folyamán, a Sky News arról írt, hogy később formális keretek közt folytatódnak majd az egyeztetések.

Maga Zelenszkij is azt mondta tegnap: az Egyesült Államok hajlamos kapkodni az ilyen események szervezésével, bejelentésével, erősen utalt rá, hogy nem biztos, hogy az Egyesült Arab Emírségek egyáltalán tud róla, hogy ma bármilyen béketárgyalás lesz az országban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

