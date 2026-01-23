Megszólalt Volodimir Zelenszkij a javában zajló béketárgyalásról: történelmi pillanatok Abu Dzabiban

Zelenszkij tájékoztatása szerint az ukrán képviselők szinte óránként jelentenek neki a fejleményekről az Egyesült Arab Emírségekből, ahol az ukrán, amerikai és orosz delegációk gyűltek össze. Kiemelte, hogy ilyen háromoldalú találkozóra "régóta" nem volt példa, ezért tartja különösen fontosnak az egyeztetést.
A mostani az első alkalom a 2022-es orosz invázió óta, hogy Moszvka, Kijev és Washington leül ugyanahhoz a tárgyalóasztalhoz.
Az ukrán államfő hangsúlyozta, az ukrán tárgyalóknak
legalább valamennyi választ már kapniuk kellett Oroszországtól,
és Moszkvának készen kell állnia arra, hogy véget vessen az általa kirobbantott háborúnak.
Zelenszkij állítása szerint Ukrajna álláspontja világos, és egyértelműen meghatározta a párbeszéd kereteit az ukrán delegáció számára. Az ukrán elnök szerint a tárgyalások tartalmával kapcsolatban ugyanakkor egyelőre korai lenne végleges következtetéseket levonni.
Zelenszkij korábban kijelentette,
az egyik kulcskérdés a területi rendezés, különösen a Donbász helyzete lesz.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta, hogy az ukránoknak el kell hagyniuk a Donbaszt – ez az orosz fél egyik fő feltétele.
