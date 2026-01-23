  • Megjelenítés
Megszólalt Volodimir Zelenszkij a javában zajló béketárgyalásról: történelmi pillanatok Abu Dzabiban
Globál

Megszólalt Volodimir Zelenszkij a javában zajló béketárgyalásról: történelmi pillanatok Abu Dzabiban

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette: már sor került Abu-Dzabiban az első egyeztetésre az ukrán, amerikai és orosz diplomáciai küldöttségek között - írja az RBC-Ukraine.

Zelenszkij tájékoztatása szerint az ukrán képviselők szinte óránként jelentenek neki a fejleményekről az Egyesült Arab Emírségekből, ahol az ukrán, amerikai és orosz delegációk gyűltek össze. Kiemelte, hogy ilyen háromoldalú találkozóra "régóta" nem volt példa, ezért tartja különösen fontosnak az egyeztetést.

A mostani az első alkalom a 2022-es orosz invázió óta, hogy Moszvka, Kijev és Washington leül ugyanahhoz a tárgyalóasztalhoz.

Az ukrán államfő hangsúlyozta, az ukrán tárgyalóknak

legalább valamennyi választ már kapniuk kellett Oroszországtól,

Még több Globál

Holnap folytatódik a béketárgyalás, közben szétbombázza Oroszország Kijevet – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Drasztikus lépésre készül Trump: fojtófogással döntenék meg a rezsimet

Folyik a történelmi béketárgyalás: kiderült, miről lehet szó a zárt ajtók mögött

és Moszkvának készen kell állnia arra, hogy véget vessen az általa kirobbantott háborúnak.

Zelenszkij állítása szerint Ukrajna álláspontja világos, és egyértelműen meghatározta a párbeszéd kereteit az ukrán delegáció számára. Az ukrán elnök szerint a tárgyalások tartalmával kapcsolatban ugyanakkor egyelőre korai lenne végleges következtetéseket levonni.

Zelenszkij korábban kijelentette,

az egyik kulcskérdés a területi rendezés, különösen a Donbász helyzete lesz.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta, hogy az ukránoknak el kell hagyniuk a Donbaszt – ez az orosz fél egyik fő feltétele.

Kapcsolódó cikkünk

Folyik a történelmi béketárgyalás: kiderült, miről lehet szó a zárt ajtók mögött

Bejelentette Zelenszkij: megállapodott Trumppal egy kulcsfontosságú fegyverszállítmányról

Elkezdődött a béketárgyalás, közben szétbombázza Oroszország Kijevet – Ukrajnai háborús híreink pénteken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

No landing, just Greenlanding

Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Holnap folytatódik a béketárgyalás, közben szétbombázza Oroszország Kijevet – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Megjött a jelzés: érkezik a váratlan fordulat az időjárásban
Kijev L-159-es könnyű harci repülőgépeket akart venni, de helyette Magyarországon is ismert alternatíva lehet a befutó
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility