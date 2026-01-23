Rajtakapták Oroszországot a Grinccsel: óriási tankert tartóztatott fel az európai nagyhatalom

A francia haditengerészet Marseille-be, az ország legnagyobb kikötőjébe irányította a csütörtökön feltartóztatott, "Grincs" nevű olajszállító hajót – közölte egy, a vizsgálathoz közel álló forrás pénteken a Reuters hírügynökséggel.

A tanker január elején hagyta el Murmanszk kikötőjét Észak-Oroszországban, és nem sokkal azután tartóztatták fel, hogy a Gibraltári-szoroson áthaladva a Földközi-tengerre hajózott.

A haditengerészet gyanúja szerint

a hajó hamis lobogó alatt közlekedik, és az úgynevezett árnyékflottához tartozik,

amely lehetővé teszi Oroszország számára, hogy a szankciók ellenére is kőolajat exportáljon.

Az ügyet a tengeri jogi kérdésekben illetékes marseille-i ügyészség vizsgálja. A Comore-szigeteki zászló alatt hajózó tanker sorsáról a további vizsgálatok eredményei alapján döntenek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images