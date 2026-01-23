  • Megjelenítés
Trükkösen csábítják az oroszokat a frontra: felbukkant egy nem létező atomerőmű
Globál

Trükkösen csábítják az oroszokat a frontra: felbukkant egy nem létező atomerőmű

Portfolio
Oroszországnak egyre nagyobb kihívást jelent, hogy a frontvonalon harcoló katonák utánpótlását megoldja, ezért egyre érdekesebb megoldásokat kezdenek alkalmazni – szúrta ki az Eurointegration.

Az orosz online álláskereső portálokat valósággal elárasztotta egy hirdetés, amelyben munkaerőt keresnek a „Luhanszk Atomerőműhöz”. Ez elsőre kecsegtetően is hangozhatna, hiszen egy nukleáris létesítményben dolgozni nagyon magas béreket jelent. A gond ezzel csak az, hogy Luhanszk megyében soha nem volt ilyen. A hirdetésben magas fizetést és civil munkát ígérnek, de az ukrán oknyomozók szerint szinte biztos, hogy valójában a frontvonalra keresnek embereket az oroszok.

Nem lenne példátlan, hogy Moszkva igyekszik átveréssel növelni a katonák létszámát, korábban rendszeresen külföldieket vertek át ezzel.

Több ország már jelezte is rosszallását emiatt az oroszoknak, de egyelőre kevés sikerről tudni. A portálok most „biztonsági őr” pozícióba hirdettek felvételt, rendkívüli jövedelmezési lehetőséggel. Az álláshirdetések kifejezetten diákokat, nyugdíjasokat, 45 év felettieket és egészségügyi problémákkal küzdőket céloznak meg. Kifejezetten hangsúlyozzák, hogy civil pozícióról van szó, hogy ezzel a lehető legtöbb embert érjenek el.

Az ukránok szerint később aztán jön a „feketeleves”: szó sincs biztonsági létesítmények őrzéséről, valójában katonai szerződést kellene kötniük.

Még több Globál

Titkos tervek szivárogtak ki: Amerika elleni háborúra készült a NATO-tagállam - Tényleg ennyire forró volt a helyzet?

Amerikai különmegbízott döbbenetes víziót vázolt fel: így alakítanák át teljesen a háború sújtotta térséget

Hirtelen megfordult Trump véleménye Zelenszkijről, Oroszország elmondta, meddig folytatódnak a harcok – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Ez az eset nyilvánvaló csalást bizonyít az orosz toborzási rendszerekben, amelyek célja az Ukrajna elleni háború folytatása. Az embereket egy nem létező létesítményben vállalt munka ígéreteivel csábítják, valójában pedig Ukrajna frontvonalába küldik őket

– írja az ukrán Dezinformáció Elleni Központ.

Kapcsolódó cikkünk

Hirtelen megfordult Trump véleménye Zelenszkijről, Oroszország elmondta, meddig folytatódnak a harcok – Ukrajnai háborús híreink pénteken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

No landing, just Greenlanding

Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Usakov: Oroszország addig folytatja a háborút Ukrajna ellen, ameddig ez nem teljesül
Hirtelen megfordult Trump véleménye Zelenszkijről, Oroszország elmondta, meddig folytatódnak a harcok – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Trump szerint közel vagyunk a békéhez, fontos találkozók sora lesz ma – Percről percre az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility