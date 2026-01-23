Trükkösen csábítják az oroszokat a frontra: felbukkant egy nem létező atomerőmű

Az orosz online álláskereső portálokat valósággal elárasztotta egy hirdetés, amelyben munkaerőt keresnek a „Luhanszk Atomerőműhöz”. Ez elsőre kecsegtetően is hangozhatna, hiszen egy nukleáris létesítményben dolgozni nagyon magas béreket jelent. A gond ezzel csak az, hogy Luhanszk megyében soha nem volt ilyen. A hirdetésben magas fizetést és civil munkát ígérnek, de az ukrán oknyomozók szerint szinte biztos, hogy valójában a frontvonalra keresnek embereket az oroszok.
Nem lenne példátlan, hogy Moszkva igyekszik átveréssel növelni a katonák létszámát, korábban rendszeresen külföldieket vertek át ezzel.
Több ország már jelezte is rosszallását emiatt az oroszoknak, de egyelőre kevés sikerről tudni. A portálok most „biztonsági őr” pozícióba hirdettek felvételt, rendkívüli jövedelmezési lehetőséggel. Az álláshirdetések kifejezetten diákokat, nyugdíjasokat, 45 év felettieket és egészségügyi problémákkal küzdőket céloznak meg. Kifejezetten hangsúlyozzák, hogy civil pozícióról van szó, hogy ezzel a lehető legtöbb embert érjenek el.
Az ukránok szerint később aztán jön a „feketeleves”: szó sincs biztonsági létesítmények őrzéséről, valójában katonai szerződést kellene kötniük.
Ez az eset nyilvánvaló csalást bizonyít az orosz toborzási rendszerekben, amelyek célja az Ukrajna elleni háború folytatása. Az embereket egy nem létező létesítményben vállalt munka ígéreteivel csábítják, valójában pedig Ukrajna frontvonalába küldik őket
– írja az ukrán Dezinformáció Elleni Központ.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
