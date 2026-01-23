  • Megjelenítés
Zelenszkij Ukrajnától messze bombázná az orosz flottát, eddig nem látott békecsúcs jön – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Globál

Zelenszkij Ukrajnától messze bombázná az orosz flottát, eddig nem látott békecsúcs jön – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Portfolio
Ukrajna szívesen segít a NATO-nak kilőni az orosz hajókat Grönland körül – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma a davosi fórumon. Az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna megtartja az első háromoldalú tárgyalást a háború lezárásáról a következő napokban – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Davosban. Kijev és Washington az energiaellátó rendszerre vonatkozó fegyverszünetet készül felajánlani Oroszországnak az Egyesült Arab Emírségekben tartandó béketárgyaláson - írta a RBK. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Megosztás

Váratlan fordulat: eddig Trump egy embert látott az ukrajnai béke akadályának, hirtelen ez megváltozott

Donald Trump amerikai elnök szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kész megállapodásra jutni, ám a lehetséges alku részletei egyelőre nem ismertek - jelentette a RBK.

Tovább a cikkhez
Váratlan fordulat: eddig Trump egy embert látott az ukrajnai béke akadályának, hirtelen ez megváltozott
Megosztás

Zelenszkij Ukrajnától messze bombázná az orosz flottát, eddig nem látott békecsúcs jön – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Trump szerint közel vagyunk a békéhez, fontos találkozók sora lesz ma – Percről percre az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Címlapkép forrása: Maciek Musialek/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fejlesztési adókedvezmény 2026

2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Eldőlt Grönland jövője: megtörte a csendet Dánia - Kiderült, mit gondolnak a Trump-alkuról
Közel 4 éves csúcsára erősödött a forint!
Kiszivárgott a mesterterv: eldőlt Grönland sorsa – Íme az alku, amire rábólinthatott Trump
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility