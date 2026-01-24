Amerika új védelmi stratégiát hirdetett: kiderült, mit tervez Trump Kínával szemben

A stratégia szerint az Egyesült Államok biztonsága és jóléte szorosan összefügg azzal, hogy erőpozícióból tud-e kereskedni és érvényesíteni érdekeit az Indo–csendes-óceáni térségben. Ha Kína dominálná a régiót, gyakorlatilag megvétózhatná az amerikaiak hozzáférését a globális gazdaság központjához.

A dokumentum ugyanakkor visszafogottabb hangnemet üt meg Pekinggel szemben, mint Donald Trump 2018-as stratégiája, amely még azt hangsúlyozta, hogy Kína a saját tekintélyelvű modelljének képére akarja formálni a világot. Tajvant – ahol a legkönnyebben törhetne ki fegyveres konfliktus a két nagyhatalom között – a mostani irat nem is említi név szerint.

A Pentagon erős védelmi vonalat kíván kiépíteni az úgynevezett első szigetlánc mentén, amely Japántól Tajvanon és a Fülöp-szigeteken át Borneóig és a Maláj-félszigetig húzódik.

A stratégia hangsúlyozza, hogy Washington nem akarja uralni, fojtogatni vagy megalázni Kínát; célja csupán az, hogy senki – Pekinget is beleértve – ne kerülhessen az Egyesült Államok vagy szövetségesei fölé.

Az Egyesült Államok olyan egyensúlyt szeretne teremteni a térségben, amely minden szereplő számára biztosítja a békét.

A dokumentum leszögezi, hogy Amerika többé nem engedi, hogy intervenciók, véget nem érő háborúk és sikertelen nemzetépítési kísérletek tereljék el a figyelmét fő stratégiai céljairól. Mindez azután hangzik el, hogy a Trump-kormányzat bombázta Irán nukleáris létesítményeit, elfogta Nicolás Madurót, Venezuela elnökét, és Grönland miatt válságot idézett elő Európával.

Oroszországot a stratégia "tartós, de kezelhető fenyegetésnek" nevezi a NATO keleti tagállamai számára.

A Közel-Keleten Irán jelenti a legnagyobb veszélyt: a dokumentum szerint Teherán hagyományos katonai erejének újjáépítésén dolgozik, és ismét megpróbálkozhat nukleáris fegyverek kifejlesztésével. A Pentagon elvárja, hogy a térségbeli szövetségesek vállalják a teher nagyobb részét Iránnal szemben, de Washington szükség esetén célzott, határozott lépésekre is kész.

A stratégia kitér a nyugati féltekére is: a Pentagon hiteles katonai és kereskedelmi opciókat dolgoz ki a Grönlandhoz, a Mexikói-öbölhöz és a Panama-csatornához való hozzáférés biztosítására. A dokumentum szerint ezeken a területeken érezhetően nőtt az ellenfelek befolyása. Trump korábban többször is katonai akcióval fenyegetőzött Grönland megszerzéséért, de szerdán visszakozott, és tárgyalásos megoldást helyezett kilátásba Dániával és a grönlandi kormánnyal.

A stratégia megjegyzi, hogy az Egyesült Államok jóhiszeműen együttműködik Kanadával és a latin-amerikai országokkal, ugyanakkor figyelmeztet: ha ezek az államok nem veszik ki a részüket a nyugati félteke közös érdekeinek védelméből, a Pentagon kész egyoldalú lépésekre is.

