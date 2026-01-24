  • Megjelenítés
Épp csak megkezdődtek a béketárgyalások, Putyin máris brutális csapással sújtotta Ukrajnát
Épp csak megkezdődtek a béketárgyalások, Putyin máris brutális csapással sújtotta Ukrajnát

Oroszország szombat hajnalban támadást indított Ukrajna két legnagyobb városa, Kijev és Harkiv ellen, a csapásokban egy ember meghalt és legalább tizenöten megsebesültek – írja a Reuters.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester közlése szerint a fővárosban egy ember életét vesztette, négyen pedig megsérültek; közülük hárman kórházi ellátásra szorulnak. A támadások tüzeket okoztak a Dnyeper mindkét partján, a folyótól keletre pedig akadozik a fűtés- és vízellátás. Az ukrán légierő tájékoztatása szerint

az orosz erők drónokat és rakétákat egyaránt bevetettek.

Kijev katonai közigazgatásának vezetője, Timur Tkacsenko szerint legalább négy kerületben értek célba a lövedékek, és a károsodott épületek között egészségügyi intézmény is van.

A fővárost ebben az évben már két tömeges támadás érte, amelyek miatt lakóházak százai maradtak áram és fűtés nélkül. A mentő- és műszaki egységek továbbra is a szolgáltatások helyreállításán dolgoznak, miközben az éjszakai hőmérséklet mínusz 13 Celsius-fok körül alakul.

Az orosz határtól mindössze 30 kilométerre fekvő Harkivban Ihor Terehov polgármester tájékoztatása szerint két és fél óra alatt

25 drón csapódott be több kerületben, legalább 11 embert megsebesítve.

A drónok egy menekültszállót, egy kórházat és egy szülészetet is eltaláltak.

A legújabb támadásokra azt követően került sor, hogy ukrán, orosz és amerikai tárgyalódelegációk az Egyesült Arab Emírségekben kétnapos megbeszélést kezdtek a csaknem négy éve tartó háború lezárásáról.

Címlapkép forrása: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images

