Épp csak megkezdődtek a béketárgyalások, Putyin máris brutális csapással sújtotta Ukrajnát

Vitalij Klicsko kijevi polgármester közlése szerint a fővárosban egy ember életét vesztette, négyen pedig megsérültek; közülük hárman kórházi ellátásra szorulnak. A támadások tüzeket okoztak a Dnyeper mindkét partján, a folyótól keletre pedig akadozik a fűtés- és vízellátás. Az ukrán légierő tájékoztatása szerint
az orosz erők drónokat és rakétákat egyaránt bevetettek.
Kijev katonai közigazgatásának vezetője, Timur Tkacsenko szerint legalább négy kerületben értek célba a lövedékek, és a károsodott épületek között egészségügyi intézmény is van.
A fővárost ebben az évben már két tömeges támadás érte, amelyek miatt lakóházak százai maradtak áram és fűtés nélkül. A mentő- és műszaki egységek továbbra is a szolgáltatások helyreállításán dolgoznak, miközben az éjszakai hőmérséklet mínusz 13 Celsius-fok körül alakul.
Az orosz határtól mindössze 30 kilométerre fekvő Harkivban Ihor Terehov polgármester tájékoztatása szerint két és fél óra alatt
25 drón csapódott be több kerületben, legalább 11 embert megsebesítve.
A drónok egy menekültszállót, egy kórházat és egy szülészetet is eltaláltak.
A legújabb támadásokra azt követően került sor, hogy ukrán, orosz és amerikai tárgyalódelegációk az Egyesült Arab Emírségekben kétnapos megbeszélést kezdtek a csaknem négy éve tartó háború lezárásáról.
Címlapkép forrása: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images
10 millió a semmibe: egy öttagú család tanulságos kálváriája a CSOK-kal
Lenne még megoldása a szomorú ügynek, ha a jogalkotók is úgy akarnák.
Trump letette a fegyvert – De még nem tudni biztosan, mi lesz a céltáblájára került szigettel
"A szuverenitás nem képezheti alku tárgyát."
Mégis mi folyik a japán jen háza táján?
Trükkös megoldáshoz nyúlhatott a jegybank.
Jön a hatalmas vihar, havat, jeget és rettenetes hideget hozhat magával Amerikába
Tucatnyi államban hirdették ki a veszélyállapotot.
Megszólalt Volodimir Zelenszkij a javában zajló béketárgyalásról: történelmi pillanatok Abu Dzabiban
Már túl vannak az első egyeztetésen.
6-8 százalékos béremelés jön a Penny-nél
Attól függően, ki melyik területen dolgozik.
Kik verték a BUX-ot 2025-ben? A devizahatás mindent átír a magyar befektetőnek
A magyar tőzsde BUX indexe 40 százalékos emelkedést ért el 2025-ben, amivel az európai élvonalba sorolható. Ha ezt kiegészítjük a forint nemzetközi devizákkal szembeni erősödésével, kifeje
Elévült a tartozásom - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Személyi hitel: Így kombinálhatod az online igénylés és a személyes tanácsadás előnyeit
Az MNB adatai alapján a személyi kölcsön igényléseknek már a 45 százaléka az online térben zajlik. Így sokkal kényelmesebb, egyszerűbb lehet a hitelfelvétel. Ezért cserébe azonban elveszhet
No landing, just Greenlanding
Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&#
Akkor is készülni kell a válságra, ha épp nincs
Az egyik cég egy átállás során négymillió ügyfél adataival vétett komoly hibát, a másik az eldurvuló energiaárak miatt sodródott bajba, a harmadik pedig a legnagyobb... The post Akkor is ké
Pénzügyi felfordulást okozhat a japán kamatemelés
Trendszerűen emelkednek a hosszú japán hozamok, ami megmozgathatja a világ tőkepiacait. A hosszú állampapírhozamok 2026 elején látványos emelkedésnek indultak Japánban, a 10 éves kötvény ho
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 3. rész: Vezetőségi átvizsgálás és tanúsító audit
Az ISO 27001 projekt harmadik szakasza a felkészítés lezárását, az érett működés bemutatását és a tanúsító auditorok fogadását jelenti. Ez az időszak már nem a kialakításról, hanem a
Forradalom vagy drága játékszer? Mit kezd a világ a mesterséges intelligencia energiaigényével?
Lassan nincs olyan területe az életnek, ahol ne kerülne szóba a mesterséges intelligencia (AI) használata, sokan az ipari forradalomhoz hasonlítják a mostani helyzetet, akko
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!