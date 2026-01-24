Hatalmas vihar csapott le Amerikára, sarkvidéki hideget és közlekedési káoszt hozott

A szombat reggeli légiforgalmi adatok szerint szombaton mintegy 3300, vasárnap pedig csaknem 6000 járat nem indul el úti célja felé. A törölt járatok száma már pénteken is több száz volt.
A sarkvidéki eredetű téli vihar az Egyesült Államok 40 államát, 240 millió ember lakóhelyét érinti, több tucat államban már pénteken veszélyhelyzetet hirdettek.
Texas egyes részein a kormányzó katasztrófahelyzetről írt alá rendeletet, ami megkönnyíti a beavatkozást, ha szükségessé válik.
A Nemzeti Meteorológiai Szolgálat jelentős mennyiségű hóra számít a vihar által érintett széles területen, valamint jégesőre - amely a jég súlya miatt faágakat törhet le, és villanyvezetékeket szakíthat le - elsősorban az ország középső területein és a keleti part déli államaiban. Meteorológusok szerint a várható károk és áramkimaradások nagyságrendje akár megközelítheti egy hurrikán által okozott károk mértékét is.
Több állam kormányzója arra kérte a lakosságot, hogy amennyiben tehetik, ne induljanak útnak a hétvégén, és áramkimaradás esetén is gondoskodjanak pótlólagos fűtési módról.
Az Egyesült Államok keleti parvidékén, Washingtontól északra, valamint a teljes északkeleti országrészben nagy mennyiségű havat várnak vasárnap, ami jóval meghaladhatja a 40 centimétert. A szombat reggeli adatok szerint a hőmérséklet az Egyesült Államok jó részén mélyen fagypont alatt volt, egyes északi államokban mínusz 40 foknál is alacsonyabbra süllyedt, a szél hatását is figyelembe véve volt olyan térség, ahol a hőérzet elérte a mínusz 50 fokot.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
