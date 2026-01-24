Hiába a béketárgyalások, kilőtte Ukrajnára a félelmetes Cirkon rakétát az orosz hadsereg - Megjött a jelentés Kijevből

Az Ukrán Légierő tájékoztatása szerint az orosz erők összesen 12 darab H–22/H–32 típusú cirkálórakétát indítottak a Brjanszki terület légteréből. Emellett a Krím félsziget térségéből két 3M22 Cirkon hiperszonikus rakétát is kilőttek.

A hivatalos jelentés szerint az ukrán légvédelem a 12 kilőtt H–22/32 rakétából kilencet sikeresen megsemmisített.

A Cirkon rakéták elfogása azonban ezúttal nem sikerült.

A H–22/32 típusú rakéták az 1960-as és az 1980-as évek között kifejlesztett fegyverek, amelyeket eredetileg hadihajók elleni, valamint földi célpontok elleni csapásokra terveztek. Alkalmazhatóságuk korlátozott, mivel viszonylag pontatlannak számítanak, és a nyilvánosan elérhető adatok alapján nem is gyártottak belőlük nagy mennyiséget.

A Cirkon ezzel szemben egy új generációs, hiperszonikus fegyverrendszer. Bár a program részletei titkosak, Oroszország korábban már többször bevetette Ukrajna ellen. Ez lehetővé tette az ukrán szakértők számára, hogy egyes roncsdarabok és alkatrészek elemzésével közelebbről is tanulmányozzák a rakétát.

Az eddigi vizsgálatok szerint a 3M22 Cirkon a szovjet korszak végén, az 1970-es évek második felében kifejlesztett 3M55 Oniksz szuperszonikus hajóelhárító rakéta továbbfejlesztett változatának tekinthető.

2024. március 25-én az ukrán légvédelemnek sikerült két Cirkon rakétát elfognia Kijev felett. Az akkori adatok szerint a rakéták az indítás helyétől számított mintegy 580 kilométeres távolságot körülbelül három perc alatt tették meg.

Ez nagyjából 11 600 km/órás, vagyis 9 Mach feletti repülési sebességnek felel meg.

