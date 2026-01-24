  • Megjelenítés
Kiadták a riasztást, ismét jön az ónos eső Magyarországon
Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki ónos eső veszélye miatt a HungaroMet szombat este - közölte a katasztrófavédelem.

A friss időjárás-előrejelzések szerint ma az esti órákban az Alpokalján, éjjel pedig az Északi-középhegység egyes részein időszakosan kis mennyiségű (< 1 mm) ónos eső előfordulhat, ezért

az előbbi régióra a katasztrófavédelem elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki.

Figyelmeztető jelzés jelenleg két vármegyében, Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyében van érvényben.

A legfrissebb előrejelzések szerint az időjárás vasárnap éjfélig nagyobbrészt erősen felhős vagy borult lesz. Elsősorban a Dunántúlon többfelé párás, néhol ködös idő várható, de kezdetben az ország déli felén, majd az éjszaka második felében átmenetileg már nagyobb területen lehetnek hosszabb szakadozások.

Délnyugat felől több csapadéktömb is érkezik az országba, amelyekből többfelé és több hullámban számíthatunk esőre, záporra, emellett ma este a Fertő-tó környékén, az éjszaka folyamán pedig az Északi-középhegységben gyenge ónos eső, fagyott eső sem kizárt.

Reggelig inkább csak délkeleten élénkül meg a délkeleti szél, de holnap már nagyobb területen erőre kap a légmozgás: az Észak-Dunántúlon a délkeleti, keleti, a Dél-Alföldön a déli szél erősödik meg, utóbbi tájakon viharos lökések is előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +2 fok között alakul, ennél hidegebb az északkeleti fagyzugokban lehet néhol mérni, vékonyabb felhőzet esetén.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap döntően 2 és 8 fok között alakul, azonban a déli, délkeleti vidékeken néhol 10 fok fölé is felmelegedhet a levegő.

