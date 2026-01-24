Kiadták a riasztást, ismét jön az ónos eső Magyarországon

A friss időjárás-előrejelzések szerint ma az esti órákban az Alpokalján, éjjel pedig az Északi-középhegység egyes részein időszakosan kis mennyiségű (< 1 mm) ónos eső előfordulhat, ezért
az előbbi régióra a katasztrófavédelem elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki.
Figyelmeztető jelzés jelenleg két vármegyében, Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyében van érvényben.
A legfrissebb előrejelzések szerint az időjárás vasárnap éjfélig nagyobbrészt erősen felhős vagy borult lesz. Elsősorban a Dunántúlon többfelé párás, néhol ködös idő várható, de kezdetben az ország déli felén, majd az éjszaka második felében átmenetileg már nagyobb területen lehetnek hosszabb szakadozások.
Délnyugat felől több csapadéktömb is érkezik az országba, amelyekből többfelé és több hullámban számíthatunk esőre, záporra, emellett ma este a Fertő-tó környékén, az éjszaka folyamán pedig az Északi-középhegységben gyenge ónos eső, fagyott eső sem kizárt.
Reggelig inkább csak délkeleten élénkül meg a délkeleti szél, de holnap már nagyobb területen erőre kap a légmozgás: az Észak-Dunántúlon a délkeleti, keleti, a Dél-Alföldön a déli szél erősödik meg, utóbbi tájakon viharos lökések is előfordulhatnak.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +2 fok között alakul, ennél hidegebb az északkeleti fagyzugokban lehet néhol mérni, vékonyabb felhőzet esetén.
A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap döntően 2 és 8 fok között alakul, azonban a déli, délkeleti vidékeken néhol 10 fok fölé is felmelegedhet a levegő.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Keményen beszólt Trumpnak az amerikai hatalom vezetője, 100 százalékos vámokat kapott válaszul
Nem késett sokat az USA első emberének reakciója.
Újabb reakció Zsiday Viktor felvetésére - „Az adórendszerhez nyúlni nem kell félnetek, jó lesz”
Németh György közgazdász írása.
Megdöbbentő terv látott napvilágot: így szorítaná sarokba Trump ősi ellenségét
A kulcsszerepet Venezuela játssza.
Hatalmas vihar csapott le Amerikára, sarkvidéki hideget és közlekedési káoszt hozott
Egyes helyeken hurrikánhoz mérhető károk is lehetnek.
82 százalékos drágulás, 17 éves csúszás: lesújtó számok érkeztek az EU-finanszírozott közlekedési beruházásokról
Az Európai Számvevőszék azonnali lépéseket sürgetnek Brüsszelben.
Mindenki Trumpra figyel, az igazi veszély azonban a kertek alatt érkezik Európába
A szekértő szerint azonnal reagálni kell a fenyegetésekre.
Diplomáciai botránnyá fajult a 40 halottat hozó szilveszteri tragédia
Drasztikus lépés követte a tűzvész gyanúsítottjainak szabadon engedését.
Amerika új védelmi stratégiát hirdetett: kiderült, mit tervez Trump Kínával szemben
A rivális hátsó udvarában erősítené pozícióit az USA.
Elévült tartozás törlése
Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 3. rész: Vezetőségi átvizsgálás és tanúsító audit
Az ISO 27001 projekt harmadik szakasza a felkészítés lezárását, az érett működés bemutatását és a tanúsító auditorok fogadását jelenti. Ez az időszak már nem a kialakításról, hanem a
Békesség helyett a nyílt konfrontáció lett a fő elv Trumppal
Botrányokból és kemény szóváltásokból nem volt hiány az 56. davosi Világgazdasági Fórumon. Trump megosztotta közösségi platformján Macron privát üzeneteit, egy dán képviselő elküldte
Kik verték a BUX-ot 2025-ben? A devizahatás mindent átír a magyar befektetőnek
A magyar tőzsde BUX indexe 40 százalékos emelkedést ért el 2025-ben, amivel az európai élvonalba sorolható. Ha ezt kiegészítjük a forint nemzetközi devizákkal szembeni erősödésével, kifeje
Elévült a tartozásom - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Személyi hitel: Így kombinálhatod az online igénylés és a személyes tanácsadás előnyeit
Az MNB adatai alapján a személyi kölcsön igényléseknek már a 45 százaléka az online térben zajlik. Így sokkal kényelmesebb, egyszerűbb lehet a hitelfelvétel. Ezért cserébe azonban elveszhet
No landing, just Greenlanding
Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&#
Akkor is készülni kell a válságra, ha épp nincs
Az egyik cég egy átállás során négymillió ügyfél adataival vétett komoly hibát, a másik az eldurvuló energiaárak miatt sodródott bajba, a harmadik pedig a legnagyobb... The post Akkor is ké
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!