Megérkezett a rettenetes vihar: dőlnek a történelmi rekordok, súlyos leállások jönnek az Egyesült Államokban

A szükségállapot többek között Delaware, Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Alabama, Georgia, Észak- és Dél-Karolina, Virginia, New York, Kentucky, Maryland, New Jersey és Kansas államokra terjed ki. Pennsylvania kormányzója külön katasztrófavédelmi rendeletet írt alá, Texas vezetése pedig 134 megyére kiterjedő vészhelyzetet hirdetett.

A mostani vihar kiterjedése minden korábbi rekordot felülmúl. A figyelmeztetéseket térképre helyezve a téli viharriadó most megszakítás nélkül húzódik Új-Mexikótól egészen Új-Angliáig, több mint 1400 megyét és közel százmillió embert érintve. Az Iowa Environmental Mesonet adatai szerint 2008 óta még soha nem volt egyszerre ennyi megye viharriadó alatt. A korábbi csúcsot 2021 februárjában mérték, amikor egy erős hidegbetörés és vihar több millió texasi otthont hagyott áram nélkül.

A szélsőséges időjárás a légi közlekedést is megbénította. A FlightAware repülőjárat-követő oldal adatai szerint

vasárnapra több mint 5100 járatot töröltek, ami az elmúlt egy év legrosszabb napjává teszi.

Szombaton közel 3200 járat maradt a földön. A korábbi negatív rekordot tavaly novemberben jegyezték fel, amikor a kormányzati leállás csúcsán mintegy 1900 járatot töröltek. Több, mint 10 egyetem már bejelentette, hogy a hét első felében zárva tart.

A dallasi lakosoknak elegendő élelemmel, gyógyszerrel és ellátmánnyal kell rendelkezniük, amely négy-öt napig ki kell tartson

– mondta Kevin Oden, a város katasztrófavédelmi és válságkezelési igazgatója. A tisztségviselő elmondta: a várható időjárás alapján 2-3 napig senkinek nem javasolja, hogy elhagyja otthonát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images