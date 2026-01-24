  • Megjelenítés
FONTOS Ukrajna uniós csatlakozása még gyorsított eljárásban is egy évtizedbe telhet
Megérkezett a rettenetes vihar: dőlnek a történelmi rekordok, súlyos leállások jönnek az Egyesült Államokban

Legalább tizenhat amerikai államban és Washington DC-ben rendeltek el szükségállapotot a hétvégén tomboló, rekordokat döntő téli vihar miatt, hogy gyorsabban mozgósíthassák a védekezéshez és a kárenyhítéshez szükséges erőforrásokat, miközben egyre több leállásról érkezik tudósítás. Az biztos, az amerikai légiközlekedés egyik legdurvább leállásokkal járó napja lehet a vasárnap - tudósított a CNN.

A szükségállapot többek között Delaware, Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Alabama, Georgia, Észak- és Dél-Karolina, Virginia, New York, Kentucky, Maryland, New Jersey és Kansas államokra terjed ki. Pennsylvania kormányzója külön katasztrófavédelmi rendeletet írt alá, Texas vezetése pedig 134 megyére kiterjedő vészhelyzetet hirdetett.

A mostani vihar kiterjedése minden korábbi rekordot felülmúl. A figyelmeztetéseket térképre helyezve a téli viharriadó most megszakítás nélkül húzódik Új-Mexikótól egészen Új-Angliáig, több mint 1400 megyét és közel százmillió embert érintve. Az Iowa Environmental Mesonet adatai szerint 2008 óta még soha nem volt egyszerre ennyi megye viharriadó alatt. A korábbi csúcsot 2021 februárjában mérték, amikor egy erős hidegbetörés és vihar több millió texasi otthont hagyott áram nélkül.

A szélsőséges időjárás a légi közlekedést is megbénította. A FlightAware repülőjárat-követő oldal adatai szerint

vasárnapra több mint 5100 járatot töröltek, ami az elmúlt egy év legrosszabb napjává teszi.

Szombaton közel 3200 járat maradt a földön. A korábbi negatív rekordot tavaly novemberben jegyezték fel, amikor a kormányzati leállás csúcsán mintegy 1900 járatot töröltek. Több, mint 10 egyetem már bejelentette, hogy a hét első felében zárva tart.

A dallasi lakosoknak elegendő élelemmel, gyógyszerrel és ellátmánnyal kell rendelkezniük, amely négy-öt napig ki kell tartson

– mondta Kevin Oden, a város katasztrófavédelmi és válságkezelési igazgatója. A tisztségviselő elmondta: a várható időjárás alapján 2-3 napig senkinek nem javasolja, hogy elhagyja otthonát.

Jön a hatalmas vihar, havat, jeget és rettenetes hideget hozhat magával Amerikába

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

