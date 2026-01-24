Sorra hibásodnak meg Oroszország kulcsfontosságú hajói - A végét járja az árnyékflotta?

Az LR2-osztályú Progress január 21-én az észak-afrikai partvonal mentén haladt Algéria közelében, a Szuezi-csatorna felé. Hajnalban, közvetlenül Algír mellett elhaladva hirtelen északnak fordult, és elhagyta a megszokott hajózási útvonalat. A fedélzetén becslések szerint mintegy 730 ezer hordónyi orosz Urals típusú kőolaj volt.
Január 22-én a tanker navigációs státusza irányíthatatlanra váltott, sebessége pedig egy csomóra csökkent. A Bloomberg által idézett nyomkövetési adatok szerint a hajó másnap is lassan, nagyjából egy csomós sebességgel sodródott kelet felé.
A hajózási sávból való kilépés, a státuszváltás és a sebességcsökkenés együttese egyértelműen valamilyen műszaki problémára utal.
A 19 éves tankert nyugati szankciókkal sújtották, amiért részt vett az orosz olajkereskedelemben. A korlátozások bevezetése óta a hajó kétszer is nevet változtatott, nemrég orosz lobogó alá került, és novemberben felvették az Orosz Tengerhajózási Nyilvántartásba.
Nem sokkal később egy újabb, a Földközi-tengeren hajózó tanker jelentett meghibásodást, a Chariot Tide Gibraltár közelében kezdett sodródni.
Two more Russian shadow fleet tankers in the Mediterranean Sea experienced an unusual event. Crude oil tanker "Progress" (IMO: 9306627) is north of the coast of Algeria and drifting. The vessel is declared “Not under command” while transporting 730,000 bbl of Urals crude… pic.twitter.com/OApWPEk0E4 https://t.co/OApWPEk0E4— (((Tendar))) (@Tendar) January 24, 2026
A nyugati kormányok egyre nagyobb figyelmet fordítanak Oroszország úgynevezett árnyékflottájára. Ez elöregedett, gyakran átláthatatlan tulajdonosi hátterű vagy hamis lobogó alatt közlekedő tankerek hálózata, amelynek segítségével Moszkva megkerüli az olajexportját sújtó nyugati szankciókat.
Az elmúlt hetekben több ország, köztük Franciaország, Németország és Olaszország is fellépett az orosz érdekeltségű, szankcionált hajók ellen, amelyek a felségvizeiken közlekedtek vagy azokon haladtak át.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
