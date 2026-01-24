  • Megjelenítés
Sorra hibásodnak meg Oroszország kulcsfontosságú hajói - A végét járja az árnyékflotta?
Sorra hibásodnak meg Oroszország kulcsfontosságú hajói - A végét járja az árnyékflotta?

A szankciók alatt álló, orosz olajat szállító Progress nevű tankerhajó feltehető meghibásodás miatt sodródik a Földközi-tengeren, miután január 21-én letért a megszokott útvonalról Algéria partjainál - számolt be a Kyiv Independent.

Az LR2-osztályú Progress január 21-én az észak-afrikai partvonal mentén haladt Algéria közelében, a Szuezi-csatorna felé. Hajnalban, közvetlenül Algír mellett elhaladva hirtelen északnak fordult, és elhagyta a megszokott hajózási útvonalat. A fedélzetén becslések szerint mintegy 730 ezer hordónyi orosz Urals típusú kőolaj volt.

Január 22-én a tanker navigációs státusza irányíthatatlanra váltott, sebessége pedig egy csomóra csökkent. A Bloomberg által idézett nyomkövetési adatok szerint a hajó másnap is lassan, nagyjából egy csomós sebességgel sodródott kelet felé.

A hajózási sávból való kilépés, a státuszváltás és a sebességcsökkenés együttese egyértelműen valamilyen műszaki problémára utal.

A 19 éves tankert nyugati szankciókkal sújtották, amiért részt vett az orosz olajkereskedelemben. A korlátozások bevezetése óta a hajó kétszer is nevet változtatott, nemrég orosz lobogó alá került, és novemberben felvették az Orosz Tengerhajózási Nyilvántartásba.

Nem sokkal később egy újabb, a Földközi-tengeren hajózó tanker jelentett meghibásodást, a Chariot Tide Gibraltár közelében kezdett sodródni.

A nyugati kormányok egyre nagyobb figyelmet fordítanak Oroszország úgynevezett árnyékflottájára. Ez elöregedett, gyakran átláthatatlan tulajdonosi hátterű vagy hamis lobogó alatt közlekedő tankerek hálózata, amelynek segítségével Moszkva megkerüli az olajexportját sújtó nyugati szankciókat.

Az elmúlt hetekben több ország, köztük Franciaország, Németország és Olaszország is fellépett az orosz érdekeltségű, szankcionált hajók ellen, amelyek a felségvizeiken közlekedtek vagy azokon haladtak át.

Oroszország szétbombázta Ukrajnát, elindult a tárgyalások mai fordulója - Háborús híreink szombaton

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

