Súlyos kudarcról suttognak: úgy elverték az amerikai csapatokat, hogy a végén Washington könyörgött kegyelemért

A megállapítás a közelmúltbeli szövetséges hadgyakorlatok és belső NATO-értékelések nyomán született. Ezek szerint a sarkvidéki katonai képességek Európában, nem pedig az Egyesült Államokban összpontosulnak.

A tisztviselők elmondása alapján az Egyesült Királyság, Norvégia, Finnország és Svédország erői a szövetség legfelkészültebb egységei az extrém hidegben és jéggel borított terepen végrehajtandó műveletekre,

miközben az amerikai csapatok felszereltsége és kiképzése egyaránt hiányos ezen a téren.

Egy katonai forrás részletesebb információkat is közölt a megállapításokról. Szerinte a tavalyi, észak-norvégiai Joint Viking hadgyakorlat során az amerikai katonák nehezen boldogultak a sarkvidéki körülmények között, ami végül a parancsnokság beavatkozását tette szükségessé.

A gyakorlat parancsnokai arra kérték a finn tartalékosokat, akik a legrátermettebb sarkvidéki harcosok, és a gyakorlaton a támadók szerepét töltötték be, hogy kíméljék az amerikaiakat

– mondta a forrás. A forrás hozzátette: az amerikai katonák folyamatos veresége demoralizálttá tette az egységeket, és kínosan érintette a felsővezetést.

A hadgyakorlaton a NATO szárazföldi, légi és tengeri egységeinek meg kellett küzdenie a fagyos hőmérséklettel, mély hóval és korlátozott nappali fényviszonyokkal is – a cél a valós sarkvidéki helyzet leképezése volt. A rendszeresen ilyen környezetben gyakorlatozó finn tartalékosok mobilitásban, állóképességben és taktikai koordinációban egyaránt felülmúlták az amerikai egységeket.

A katonai tisztviselők szerint az Egyesült Államok a fejlett jégtörő haditengerészeti technológia terén is Finnországra támaszkodik, ami elengedhetetlen a befagyott vizeken való működéshez. Az európai haditengerészetek – különösen a finn és a norvég – olyan,

jégben is működőképes flottákkal és évtizedes tapasztalattal rendelkeznek, amely jelenleg hiányzik az Egyesült Államokból.

Az európaiak értik a módját. Ha Trump meg akarja védeni a régiót, rossz úton jár azzal, hogy magára haragítja sarkvidéki szövetségeseit.– fogalmazott a The Times egyik forrása.

A skandináv országok alkotják a NATO sarkvidéki szárazföldi és tengeri képességeinek gerincét. Norvégia rendszeres téli hadgyakorlatoknak ad otthont, Finnország jégtörő szakértelmet és sarkvidéki szárazföldi erőket biztosít, Svédország pedig a fagyos környezetben való működésre alkalmas légi és haditengerészeti egységekkel járul hozzá. Ezek az erők együtt alkotják a szövetség fő védelmi vonalát a térségben.

A NATO vezetői a tapasztalatok alapján jelenleg azt vizsgálják, miként kellene az európai vezetésű erőket az Északi-sarkvidékre telepíteni. Ez magában foglalja a kibővített légi megfigyelést, a tengeri járőrözést és a haditengerészeti jelenlét megerősítését Grönland térségében és az Atlanti-óceán északi megközelítési útvonalai körül. A tisztviselők elmondták, hogy a szövetség meglévő stratégiája lehetővé teszi a módosításokat, de ehhez politikai megállapodásra van szükség a prioritásokról és a parancsnoki felelősségekről.

