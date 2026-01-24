  • Megjelenítés
Váratlan fordulat: az a politikus kaphat hatalmat, aki miatt egykor összeomlott az ország
Az iraki parlament síita többségű politikai tömbjei szombaton újból Núri al-Málikit jelölték miniszterelnöknek, megnyitva az utat a kormányalakítási tárgyalások előtt, amelyekben az amerikai és az iráni befolyás közötti kényes egyensúlyt kell majd megtalálni - írja a Reuters.

A leendő kormánynak tucatnyi, Iránhoz közel álló fegyveres csoportot kell kordában tartania. Eközben Washington egyre erőteljesebben sürgeti ezeknek a milíciáknak a felszámolását.

Az iraki alkotmány értelmében a parlament december 29-i alakuló ülésén házelnököt és két alelnököt választott. Ezt követően harminc napon belül köztársasági elnököt kell választania. Az államfő ezután a legnagyobb parlamenti frakciót bízza meg a kormányalakítással.

A Koordinációs Keret nevű síita szövetség közleményében azt írta, hogy Málikit "politikai és közigazgatási tapasztalata, valamint az államirányításban betöltött szerepe alapján" választották.

A síita iszlamista Dáva Párt vezető politikusa 2006 és 2014 között két cikluson át töltötte be a miniszterelnöki posztot.

Ezt az időszakot a szektariánus erőszak, a szunnita és kurd riválisokkal folytatott hatalmi harcok, valamint az Egyesült Államokkal való viszony megromlása jellemezte.

Máliki azután mondott le, hogy az Iszlám Állam 2014-ben az ország jelentős területeit elfoglalta. Azóta is meghatározó szereplője maradt az iraki politikának: vezeti a Jogállam koalíciót, és szoros kapcsolatot ápol az Irán által támogatott frakciókkal. Befolyását mindmáig megőrizte, jóllehet régóta vádolják a felekezeti ellentétek szításával, valamint azzal, hogy egy évtizede képtelen volt megállítani a dzsihadisták előrenyomulását.

