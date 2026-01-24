Zajlanak a béketárgyalások, Oroszország félelmetes Cirkon rakétákkal bombázza Ukrajnát - Háborús híreink szombaton

Videó: az éj leple alatt csapott le a hírszerzés, még a támadás előtt letaroltak egy teljes orosz hadoszlopot
Az Ukrán Nemzeti Gárda Lázár Csoport néven működő drónegysége, amely egyben az ukrán védelmi erők egyik legeredményesebb alakulata, nemrégiben több, mint egy tucat orosz páncélost iktatott ki még azelőtt, hogy azok egyáltalán elkezdhették volna a támadásukat.
Hiába a béketárgyalások, kilőtte Ukrajnára a félelmetes Cirkon rakétát az orosz hadsereg - Megjött a jelentés Kijevből
Oroszország többek között H–22/32 típusú cirkálórakétákkal és 3M22 Cirkon hiperszonikus rakétákkal támadta Ukrajnát az oroszországi Brjanszki terület, valamint a Krím térségéből – közölte az Ukrán Légierő hivatalos Telegram-csatornája alapján a Militarnyi.
Olyan fegyverrel támadta Ukrajnát Oroszország, amire még nem volt példa - Ettől még saját szövetségesei is dühbe gurulhatnak
Az orosz rakétatámadások roncsai között most első alkalommal azonosítottak egy 48N6E2 típusú rakétát, amelyet az Sz–300PMU2 és az Sz–400 légvédelmi rendszerekhez fejlesztettek ki. A Defence Express szerint eddig soha nem dokumentálták az exportra szánt változat harci bevetését Ukrajnában.
Sorra hibásodnak meg Oroszország kulcsfontosságú hajói - A végét járja az árnyékflotta?
A szankciók alatt álló, orosz olajat szállító Progress nevű tankerhajó feltehető meghibásodás miatt sodródik a Földközi-tengeren, miután január 21-én letért a megszokott útvonalról Algéria partjainál - számolt be a Kyiv Independent.
Újabb forduló
Úraindultak az ukrán-orosz tárgyalások Abu-Dzabiban, az Egyesült Arab Emírségekben – közölte a Reuters hírügynökség.
A tegnapi tárgyalások középpontjában az ütközőzónák és az ellenőrzési mechanizmusok álltak.
Mivel zárt ajtók mögötti ülésről van szó, egyelőre nem tudni, mit hoz a mai nap.
Súlyos kudarcról suttognak: úgy elverték az amerikai csapatokat, hogy a végén Washington könyörgött kegyelemért
A NATO védelmi tisztviselői megerősítették, hogy jelenleg az európai szövetségesek, élükön az Egyesült Királysággal és a skandináv országokkal viselik a fő felelősséget a sarkvidéki katonai műveletekért. Az Egyesült Államok ugyanis nem rendelkezik elegendő erővel és tapasztalattal a tartós északi-sarkvidéki jelenléthez, legalábbis ez derült ki a legutóbbi hadgyakorlatok során - írta a The Times.
Friss bejelentés az éjszakai támadásról
Legalább 1,2 millió ember van áram nélkül Oroszország legutóbbi ukrajnai támadását követően – közölte Kijev miniszterelnök-helyettese.
Több mint 800 ezren közülük a fővárosban élnek.
Megszólalt a hírszerzés: átverésre épül Oroszország csodafegyvere, amellyel rettegésben tartják Európát
Az ukrán hírszerzés szerint a Kreml egyelőre nem áll készen valódi béketárgyalásokra, ehelyett időhúzó stratégiát folytat. Moszkva abban bízik, hogy a fronton indított offenzívákkal és a hátországot sújtó áramkimaradásokkal megtöri Ukrajnát, és így éri el céljait. Oleh Luhovszkij, a hírszerzés helyettes vezetője szerint az Oresnyik rakéta pedig nem több, mint szemfényvesztés - közölte az Ukrinform.
Épp csak megkezdődtek a béketárgyalások, Putyin máris brutális csapással sújtotta Ukrajnát
Oroszország szombat hajnalban támadást indított Ukrajna két legnagyobb városa, Kijev és Harkiv ellen, a csapásokban egy ember meghalt és legalább tizenöten megsebesültek – írja a Reuters.
Megkövült levelek mutatnak rá arra, milyen szélsőségek alakíthatják majd az éghajlati rendszert
Amikor a bolygó nagyon felmelegszik, az esőzések nem követik a megszokott rendet.
Súlyos kudarcról suttognak: úgy elverték az amerikai csapatokat, hogy a végén Washington könyörgött kegyelemért
Ráadásul olyan térségben, amit Donald Trump egymaga akar megvédeni.
Életveszélyessé vált a Balaton jege, többször is riasztani kellett a tűzoltókat
Tragikus kimenetelű baleset is történt.
Ukrajna uniós csatlakozása még gyorsított eljárásban is egy évtizedbe telhet
Széttartó a gyors felvételről szóló retorika és a valóság.
Békesség helyett a nyílt konfrontáció lett a fő elv Trumppal
Botrányokból és kemény szóváltásokból nem volt hiány az 56. davosi Világgazdasági Fórumon. Trump megosztotta közösségi platformján Macron privát üzeneteit, egy dán képviselő elküldte
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.