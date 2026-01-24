  • Megjelenítés
Zajlanak a béketárgyalások, Oroszország félelmetes Cirkon rakétákkal bombázza Ukrajnát - Háborús híreink szombaton
Globál

Portfolio
Az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna tegnap megkezdte a legelső háromoldalú tárgyalást a háború lezárásáról. A Fehér Ház "produktívnak" nevezte az egyeztetés első napját, amely ma is folytatódik. Oroszország eközben szombat hajnalban támadást indított Ukrajna két legnagyobb városa, Kijev és Harkiv ellen, a csapásokban egy ember meghalt és legalább tizenöten megsebesültek. A zárt ajtók mögött zajló tárgyalások során biztonsági mechanizmusok és pufferzónák is szóba kerültek, de a legnagyobb kérdésnek továbbra is a Donbász hovatartozása számít.
Újabb forduló

Úraindultak az ukrán-orosz tárgyalások Abu-Dzabiban, az Egyesült Arab Emírségekben – közölte a Reuters hírügynökség.

A tegnapi tárgyalások középpontjában az ütközőzónák és az ellenőrzési mechanizmusok álltak. 

Mivel zárt ajtók mögötti ülésről van szó, egyelőre nem tudni, mit hoz a mai nap.

Friss bejelentés az éjszakai támadásról

Legalább 1,2 millió ember van áram nélkül Oroszország legutóbbi ukrajnai támadását követően – közölte Kijev miniszterelnök-helyettese.

Több mint 800 ezren közülük a fővárosban élnek.

Tegnapi tudósításunk

