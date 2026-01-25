Egész Amerikában tüntetnek Donald Trump ellen: vérfürdőbe torkollt az intézkedés, tömegek vonultak utcára

Több amerikai nagyvárosban is tüntetnek Donald Trump amerikai elnök és a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) ellen, miután az utóbbi szervezet egyik ügynöke megölt egy tüntetőt Minnesotában.

Amerikai hírlapok szerint New Yorkban, Kalifornia több városában, Minneapolisban, St. Paulban is tüntetnek Donald Trump és az ICE ellen, miután szövetségi ügynökök lelőttek egy férfit intézkedés közben.

A tüntetők az ICE Minnesotából való kivonását, a szervezet feloszlatását, Trump elnök lemondását követelik.

Az incidens hátterét az adta, hogy tegnap Minneapolisban megöltek intézkedés közben az ICE ügynökei egy 37 éves helyi lakost. A férfinél fegyver volt, a szövetségi hatóságok szerint veszélyt jelentett az ICE ügynökeire és ellenállt a hatóság intézkedéseinek. Demokrata politikusok, hírlapok és a tüntetők szerint a lelőtt férfi legálisan hordott magánál fegyvert, nem állt ellen az intézkedésnek és lefegyverezték már, mire a lövések eldördültek.

A 37 éves Alex Pretti a második ember volt, akit szövetségi ügynökök lelőttek az elmúlt napokban. Január elején egy fiatal nőt, Renee Nicole Goodot is lelőtték, aki felvételek alapján autóval próbált elmenekülni az ICE intézkedése elől – a szövetségi hatóságok szerint valójában egy ICE-ügynököt próbált elütni. Egy harmadik személyt a múlt héten lábon lőttek a szövetségi ügynökök.

