Egész Amerikában tüntetnek Donald Trump ellen: vérfürdőbe torkollt az intézkedés, tömegek vonultak utcára

Amerikai hírlapok szerint New Yorkban, Kalifornia több városában, Minneapolisban, St. Paulban is tüntetnek Donald Trump és az ICE ellen, miután szövetségi ügynökök lelőttek egy férfit intézkedés közben.
A tüntetők az ICE Minnesotából való kivonását, a szervezet feloszlatását, Trump elnök lemondását követelik.
Az incidens hátterét az adta, hogy tegnap Minneapolisban megöltek intézkedés közben az ICE ügynökei egy 37 éves helyi lakost. A férfinél fegyver volt, a szövetségi hatóságok szerint veszélyt jelentett az ICE ügynökeire és ellenállt a hatóság intézkedéseinek. Demokrata politikusok, hírlapok és a tüntetők szerint a lelőtt férfi legálisan hordott magánál fegyvert, nem állt ellen az intézkedésnek és lefegyverezték már, mire a lövések eldördültek.
A 37 éves Alex Pretti a második ember volt, akit szövetségi ügynökök lelőttek az elmúlt napokban. Január elején egy fiatal nőt, Renee Nicole Goodot is lelőtték, aki felvételek alapján autóval próbált elmenekülni az ICE intézkedése elől – a szövetségi hatóságok szerint valójában egy ICE-ügynököt próbált elütni. Egy harmadik személyt a múlt héten lábon lőttek a szövetségi ügynökök.
Címlapkép forrása: Jon Putman/Anadolu via Getty Images
A nők vagy a férfiak járnak jobban a magyar nyugdíjrendszerben?
Farkas András elemzése.
Hatalmas áttörést hajtott végre Kína az űrkutatásban - Ez a felfedezés mindent megváltoztathat
Sikeres volt a kísérlet.
Kimondták az oroszok: van két probléma, amit egyszerűen nem tudnak letárgyalni Amerikával
Ezért nincs most újabb Trump-Putyin csúcs.
Brutális vihar csapott le Amerikára - Összeomlott az áramellátás, Trump rendkívüli állapotot hirdetett
Amerikát is elérte a szélsőséges időjárás.
Campanella: Európának a kínai modellt kellene követnie, nem az amerikait
Fel kellene hagyni a nem versenyképes vállalatok részvényeseinek védelmezésével.
Végre itthon is van hó, de vajon működhet-e Magyarországon is a „sneckdown”?
Utánajártunk, realitás-e a hó alapján végzett városfejlesztés.
Elismerte Kijev: katasztrófa szélére került Ukrajna - Célt ért az oroszok folyamatos bombázása
Sürgős intézkedésre van szükség.
Kiderült, mennyi idő alatt lehet eljutni Belgrádba az új vasútvonalon - De van egy dolog, amire készülniünk kell
Komolyabb várakozási idő jöhet.
Macy's Inc - kereskedés
Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 3. rész: Vezetőségi átvizsgálás és tanúsító audit
Az ISO 27001 projekt harmadik szakasza a felkészítés lezárását, az érett működés bemutatását és a tanúsító auditorok fogadását jelenti. Ez az időszak már nem a kialakításról, hanem a
Elévült tartozás törlése
Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh
Békesség helyett a nyílt konfrontáció lett a fő elv Trumppal
Botrányokból és kemény szóváltásokból nem volt hiány az 56. davosi Világgazdasági Fórumon. Trump megosztotta közösségi platformján Macron privát üzeneteit, egy dán képviselő elküldte
Kik verték a BUX-ot 2025-ben? A devizahatás mindent átír a magyar befektetőnek
A magyar tőzsde BUX indexe 40 százalékos emelkedést ért el 2025-ben, amivel az európai élvonalba sorolható. Ha ezt kiegészítjük a forint nemzetközi devizákkal szembeni erősödésével, kifeje
Elévült a tartozásom - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Személyi hitel: Így kombinálhatod az online igénylés és a személyes tanácsadás előnyeit
Az MNB adatai alapján a személyi kölcsön igényléseknek már a 45 százaléka az online térben zajlik. Így sokkal kényelmesebb, egyszerűbb lehet a hitelfelvétel. Ezért cserébe azonban elveszhet
No landing, just Greenlanding
Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&#
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!