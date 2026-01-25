Kiderült, mennyi idő alatt lehet eljutni Belgrádba az új vasútvonalon - De van egy dolog, amire készülniünk kell

A tájékoztatás szerint a határellenőrzés végzésének módját a szerb és a magyar kormány közötti közúti, vasúti és vízi forgalomban végzett határellenőrzésről szóló megállapodás szabályozza, amely alapján a felek megállapodhatnak abban, hogy az ellenőrzést közös átkelőn végzik. Ennek értelmében
személyforgalom esetén a határellenőrzést Magyarország területén, a kelebiai vasútállomáson végzik, míg a tehervonatok vizsgálata Szerbiában, a Szabadka-Kelebia vasúti határátkelőn történik.
A szerb vasúttársaság megbízott igazgatója korábban közölte hogy a szerb és a magyar főváros közötti vasútvonalat a várakozások szerint február 20. és március 15. között helyezik forgalomba. Ljubisa Pejicic azt is közölte, hogy a vonalon naponta nyolc járat közlekedik majd, és ezek közül kettő Bécsig folytatja az útját.
A Budapest-Belgrád vasútvonal Újvidék és Belgrád közötti szakaszát 2022 márciusában adták át, míg a teljes szerbiai szakasz tavaly október óta használható.
Belgrádból a 184 kilométerre fekvő Szabadkára 70 perc alatt lehet eljutni, míg a tervek szerint a vasútvonal teljes elkészülte után a szerb és a magyar főváros közötti menetidő nem lesz több 2 óra 45 percnél.
Címlapkép forrása: Portfolio
Az a szakma is megszűnhet, amelyet eddig ellenállónak tartottak az AI térhódításával szemben
A GTM-mérnökök sem érezhetik magukat biztonságban.
Kína csendben a folyókon és tengereken is dominanciára tör
A Jangce mutatja az utat.
Zabolátlanul pörög a Trump-tornádó – Önként és dalolva eldobta az egyik leghatásosabb fegyverét Washington?
Trump a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntheti.
Halálos lövések dördültek el az amerikai nagyvárosban: fegyveres férfi támadt a hatóság embereire
Megvan az ICE-razzia második halálos áldozata Minnesotában.
Megjött a figyelmeztetés: el kell kerülni a befagyott Balatont!
Nem lehet akárhol rámenni a jégre.
Felháborító vádak után kénytelen volt visszakozni az amerikai elnök, európai szövetségesek követeltek elégtételt
Nagyon rosszul sült el Trump legújabb nyilatkozata.
Váratlan fordulat: az a politikus kaphat hatalmat, aki miatt egykor összeomlott az ország
Nem volt éppen békés az eddigi karrierje.
Váratlan fordulat: a brit miniszterelnök legnagyobb riválisa épp most jelentkezett be a parlamentbe
Elvileg nem akarja kitúrni Stramert.
Macy's Inc - kereskedés
Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.
Elévült tartozás törlése
Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh
Békesség helyett a nyílt konfrontáció lett a fő elv Trumppal
Botrányokból és kemény szóváltásokból nem volt hiány az 56. davosi Világgazdasági Fórumon. Trump megosztotta közösségi platformján Macron privát üzeneteit, egy dán képviselő elküldte
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 3. rész: Vezetőségi átvizsgálás és tanúsító audit
Az ISO 27001 projekt harmadik szakasza a felkészítés lezárását, az érett működés bemutatását és a tanúsító auditorok fogadását jelenti. Ez az időszak már nem a kialakításról, hanem a
Kik verték a BUX-ot 2025-ben? A devizahatás mindent átír a magyar befektetőnek
A magyar tőzsde BUX indexe 40 százalékos emelkedést ért el 2025-ben, amivel az európai élvonalba sorolható. Ha ezt kiegészítjük a forint nemzetközi devizákkal szembeni erősödésével, kifeje
Elévült a tartozásom - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Személyi hitel: Így kombinálhatod az online igénylés és a személyes tanácsadás előnyeit
Az MNB adatai alapján a személyi kölcsön igényléseknek már a 45 százaléka az online térben zajlik. Így sokkal kényelmesebb, egyszerűbb lehet a hitelfelvétel. Ezért cserébe azonban elveszhet
No landing, just Greenlanding
Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&#
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!