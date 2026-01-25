  • Megjelenítés
Reagált Kanada Trump vámfenyegetésére
Reagált Kanada Trump vámfenyegetésére

Kanada maradéktalanul tiszteletben tartja az Egyesült Államok–Mexikó–Kanada kereskedelmi egyezmény keretében vállalt kötelezettségeit – jelentette be vasárnap Ottawában Mark Carney kanadai miniszterelnök.

Carney ezzel Donald Trump amerikai elnök korábbi fenyegetésére reagált. Trump kilátásba helyezte, hogy 100 százalékos vámot vet ki a kanadai importra, amennyiben az ország önálló kereskedelmi megállapodást köt Kínával.

Carney szerint az országa "visszatér a jövőbe" a kínai tárgyalásokkal, a miniszterelnök személyesen egyeztetett kínai partnereivel, ami kiváltotta Trump haragját.

