A moszkvai védelmi tárca vasárnapi hadijelentése értelmében a "különleges hadművelet" övezetében 1335 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan az utóbbi 24 órában.

A megsemmisített haditechnikai eszközök között sorolt fel a jelentés több harckocsit, két irányított légibombát, amerikai HIMARS sorozatvetők 31 rakétáját és 68 harci drónt.

A megsemmisített létesítmények között az ukrán hadiipart ellátó energetikai objektumokat említett, valamint az ukrán hadsereg és "külföldi zsoldosok" gyülekező helyeire mért csapásokról számolt be 159 térségben

.

Gyenyisz Pusilin, a "Donyecki Népköztársaság" vezetője vasárnap arról számolt be, hogy az orosz hadsereg Konsztyantinivka városában a vasúti pályaudvar térségében, valamint Beresztok, Sztepanivka és Ilinivka települések térségében tör előre. Jevgenyij Balickij, Zaporizzsja megye oroszok által kinevezett kormányzója arról számolt be, hogy ukrán dróncsapás miatt áramkimaradás volt a régió egy részében.

Az oroszországi Belgorod megye hatóságai szerint ukrán dróncsapásban hárman megsérültek Krasznaja Jaruga településen. Oroszországot nem lehet megfélemlíteni, nemzetbiztonsága száz százalékosan biztosított - jelentette ki vasárnap Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes a TASZSZ orosz hírügynökségnek adott interjújában.

Ezeket a kérdéseket az amerikai kormánynak kell feltenni. Megismétlem, hogy nemzetbiztonságunk 100 százalékosan biztosított. De ha megpróbálkoznak minket valamivel megfélemlíteni, vagy valamilyen módon magyarázkodásra kényszeríteni, akkor sem az, sem ez nem fog sikerülni nekik

- mondta a miniszterhelyettes, válaszolva arra a kérdésre, hogy Moszkva tud-e azokról a titkos fegyverekről, amelyekről Donald Trump amerikai elnök beszélt a venezuelai művelet kapcsán.

