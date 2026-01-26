  • Megjelenítés
Amerikai tankok gördülnek be Magyarország szomszédjába: ez csak egy dolgot jelenthet
Amerikai tankok gördülnek be Magyarország szomszédjába: ez csak egy dolgot jelenthet

Az Egyesült Államok új, Abrams harckocsikkal felszerelt katonai egységeket telepít Romániába, amelyek a megszokott rotációs jelenlét részeként érkeznek az országba – írja az RBC-Ukraine.

Az Egyesült Államok új katonai egységeket telepít Romániába, amelyeket többek között Abrams harckocsikkal szerelnek fel – jelentette be Gheorghiță Vlad román vezérkari főnök a Romania Journal beszámolója szerint.

Vlad hangsúlyozta, hogy

az új egység a szokásos amerikai rotációs jelenlét része, ezért nem jár az országban állomásozó amerikai katonai létszám növekedésével.

A vezérkari főnök nem közölte, pontosan hány amerikai harckocsi érkezik, ugyanakkor kiemelte, hogy a román fegyveres erők jelenleg 54 ugyanilyen típusú tank beszerzésén dolgoznak.

A vezérkari főnök beszámolt a NATO európai szövetséges összhaderőnemi parancsnokságának képviselőivel folytatott tárgyalásairól is. Mint mondta, ezeken megerősítették, hogy a szövetség a regionális terveknek megfelelően továbbra is biztosítja a Románia védelméhez szükséges erőket.

Az Egyesült Államok vállalta, hogy fenntartja jelenlegi hozzájárulását, és javítja a Romániában állomásozó erők minőségét és ütőképességét. Erre a legjobb példa, amit a SACEUR is említett romániai látogatása során: a közeljövőben Abrams tankokkal felszerelt amerikai katonai egység érkezik az országba

– mondta Gheorghiță Vlad tábornok.

Októberben Washington bejelentette, hogy csökkenti romániai katonai jelenlétét: kivon egy zászlóaljat a NATO délkeleti szárnyát védő rotációs dandárból, de mintegy ezer katona továbbra is az országban marad. Az amerikai erők mellett számos európai alakulat is állomásozik Romániában, a létszámcsökkentés után összesen körülbelül 3500 amerikai és európai katona tartózkodik az országban.

2026 januárjától Romániában működik majd a NATO második legnagyobb logisztikai központja, amely az Ukrajnába irányuló fegyverszállítmányok koordinálását és biztosítását végzi.

Címlapkép forrása: Attila Husejnow/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

