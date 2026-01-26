Életmentő lépést sikerült kicsikarni Izraeltől - Tényleg megnyílik a kulcsfontosságú átkelő

A közlemény szerint az átkelő megnyitását ahhoz a feltételhez kötötték, hogy minden élő túsz visszatérjen, valamint hogy a Hamász mindent megtegyen az összes elrabolt ember holttestének felkutatására és visszaszolgáltatására.
Az izraeli hadsereg célzott műveletet hajt végre, hogy felkutassa és visszaszállítsa Izraelbe az utolsó elrabolt halott túszt, Ran Guilit. A művelet lezárása után az Egyesült Államokkal kötött megállapodásnak megfelelően, Izrael megnyitja a rafahi átkelőt.
Izrael kész elkezdeni az átkelő üzemetetését akkor is, ha a holttest nem kerül elő.
Guili holttestének keresése több mint egy hétig is eltarthat. A Gázaváros Daradzs Tuffa nevű negyedében található temetőben kiterjedt kutatásokat végeznek, a hadsereg szerint nagy valószínűséggel ott találhatóak a földi maradványok.
Az átkelőnél ellenőrzik az áthaladó személyeket.
A palesztin oldalt a Palesztin Nemzeti Hatóság működteti majd, az Európai Unió rendészeti missziója, az EUBAM felügyelete alatt,
hasonlóan a tavaly januári tűzszünet alatti gyakorlathoz.
Rafahnál a Haarec című lap értesülése szerint létrehoznak egy további izraeli ellenőrzőpontot minden belépő számára az izraeli haderő ellenőrzése alatt álló "sárga zónában". Ennek felállítását egyeztették az Egyesült Államokkal, Egyiptommal viszont nem volt szükség megállapodásra. Egyiptom ellenezte izraeli ellenőrzőpontok felállítását a határon vagy annak közvetlen közelében.
Címlapkép forrása: Reuters
