Felszólít Zelenszkij: ennél gyorsabban kell reagálni
MTI
Volodimir Zelenszkij felszólította az ukrán légvédelmet, hogy hatékonyabban védje Kijevet és általában Ukrajnát, tekintettel az orosz légicsapások okozta masszív károkra az energetikai infrastruktúrában, valamint az országszerte jelentkező áram- és fűtéskimaradásokra.

A légierő vezetésének gyorsabban kell reagálnia

- hangoztatta hétfő esti videóüzenetében az ukrán elnök. Zelenszkij szerint ezt tudatta a védelmi miniszterével és a légierő parancsnokával is.

Mint mondta, a helyzet nemcsak a fővárosban nehéz, hanem többek között Harkiv, Zaporizzsja, Dnyipropetrovszk, Csernyihiv és Szumi régiókban is. "Világos, hogy Kijevben van a legtöbb kihívás" - mondta. "A házak többségében nincs fűtés, köztük olyanok is vannak, amelyek már hosszabb ideje nem voltak fűtve" - tette hozzá.

Elégtelennek nyilvánította az eddigi eredményeket.

Elvárom a kijevi hatóságoktól, hogy fokozzák erőfeszítéseiket, amelyekben számos város, illetve település kész segíteni

- mondta. "Utasítottam a kormányt további források biztosítására" - fűzte hozzá.

Zelenszkij Kijevben találkozott annak a delegációnak a tagjaival, amely pénteken és szombaton amerikai közvetítéssel Abu-Dzabiban az orosz féllel tárgyalt. "Hosszú idő után ismét volt találkozó az amerikaiakkal és az oroszokkal. Megvitattunk különböző, jellemzően katonai jellegű kérdést, a háború lezárásával kapcsolatos intézkedéseket" - mondta, hozzátéve, hogy szó volt egy lehetséges tűzszünet ellenőrzéséről, illetve felügyeletéről is.

Közölte, hogy a delegációk a jelenlegi tervek szerint február 1-jén ülnek ismét össze. "Jó volna, ha ezt előre lehetne hozni" - mondta Zelenszkij. Azt fejtegette, hogy Oroszország nem használhatja a saját céljaira a tárgyalási folyamatot,

ezért sokkal nagyobb nyomást kell kifejteni Moszkvára a háború befejezése érdekében.

Címlapkép forrása: EU

