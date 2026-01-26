Forrong Amerika: megtörte a csendet Donald Trump - Elmondta, mit gondol a véres hatósági intézkedésről

Az amerikai hatóságok vizsgálatot indítanak Alex Pretti ügyével kapcsolatosan – jelentette be Donald Trump amerikai elnök. A 37 éves minnesotai férfit a hétvégén lőtték le az amerikai bevándorlási hatóságok (az ICE és a CBP) emberei. Trump azt is elmondta, hogy alapvetően elégedett az ICE munkájával.

Vizsgálódunk, megvizsgálunk mindent és utána határozatot hozunk”

– mondta Donald Trump amerikai elnök egy Wall Street Journalnak adott interjúban.

A lap arról kérdezte az elnököt, hogy szerinte az ICE / CBP ügynökei jogosan használtak-e fegyvert a lelőtt Alex Prettivel szemben.

Nem szeretek semmilyen lövöldözést. Nem szeretem. De nem szeretem azt se, ha valaki elmegy tüntetni és van nála egy nagyon erős, töltött fegyver, két tárral, lőszerrel. Ez nem néz ki jól”

– tette hozzá az amerikai elnök.

Arra is kitért, hogy „egyszer majd” távoznak Minneapolisból a bevándorlási hivatalok ügynökei.

Egyszer majd távozni fognak. Ha végeztek. Eddig fantasztikus munkát végeztek”

– mondta Trump elnök.

A 37 éves egészségügyi dolgozónál fegyvert találtak az ICE / CBP ügynökei, viszont felvételek alapján úgy tűnik, a fegyvert már elvették tőle, amikor tüzet nyitottak. Alex Pretti halálát országos tüntetések követték az Egyesült Államokban.

