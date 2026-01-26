Jégpáncélba fagyott repülőterek, rekordközeli járattörlések: összeomlott a forgalom a világ egyik legforgalmasabb légtérében

Hétfő hajnalra körülbelül 3500 járatot töröltek, ami ugyan jelentős javulás a vasárnapi mintegy 11 600 törléshez képest, de továbbra is komoly zavarokat jelent a légiközlekedésben. Az évek óta legsúlyosabbnak tartott vihar jégpáncélba burkolta az ország déli és közép-atlanti régióit, gyakorlatilag megbénítva több kiemelt forgalmú repülőteret.

Vasárnap délelőttre a Newark, a LaGuardia és a JFK repülőterekről induló járatok több mint 80 százalékát törölték,

míg a washingtoni Reagan repülőtéren ez az arány meghaladta a 90 százalékot.

A légitársaságok a forgalom mielőbbi helyreállítását ígérik, de a tartósan zord időjárás komoly akadályt jelent. A fagyos hőmérséklet és a jeges utak veszélyessé teszik a közlekedést az utasok és a személyzet számára egyaránt. További problémát okoz, hogy a repülőgépek és a személyzetek sok esetben nem ott tartózkodnak, ahol a menetrend szerint szükség lenne rájuk.

A United Airlines hétfőtől fokozatosan állítja helyre a járatokat, bár egyes térségekben továbbra is érezhetők lesznek a vihar utóhatásai. A JetBlue, amely vasárnap járatainak több mint 70 százalékát törölte, extra gépeket állít forgalomba az utasok elszállítására. A Delta közlése szerint az északkeleti régióban hétfő reggel még szintén várhatók fennakadások.

A meteorológiai szolgálat arra figyelmeztet, hogy a vihart követő extrém hideg a hét hátralévő részében is veszélyes közlekedési helyzeteket okozhat. Az északkeleti országrészben továbbra is havazásra lehet számítani, míg a közép-atlanti és délkeleti területeken ónos eső nehezítheti a közlekedést.

A vasárnapi nap a Covid–járvány kezdete óta a legtöbb járattörléssel zárult. 2020. március 30-án 22 751 tervezett járatból 12 143-at töröltek, a mostani helyzet pedig megközelíti ezt a rekordot.

