Kibukott, valójában miért volt teljesen tehetetlen Venezuela az amerikai támadással szemben
Az orosz nagykövet szerint a venezuelai hadsereg képtelen volt elhárítani az amerikai helikopterek támadását Nicolás Maduro elnök elfogásakor: a kommunikációs rendszerek összeomlása és a fegyverkezelési ismeretek hiánya miatt a venezuelai erők gyakorlatilag tehetetlennek bizonyultak - számolt be a Gazeta.

Szergej Melik-Bagdaszarov, Oroszország caracasi nagykövete a Rosszija–24 televíziónak adott interjúban részletesen ismertette, miért nem tudták a venezuelai fegyveres erők megakadályozni az amerikai hadművelet sikerét. Elmondása szerint a venezuelai katonák Igla–Sz hordozható légvédelmi rakétarendszerrel próbálták lelőni az amerikai helikoptereket, ám mindkét kilőtt rakéta célt tévesztett.

Lövések dördültek el az Eagles csapatából. Azt mondták, hogy legalább két indítás volt, és mindkét rakéta célt tévesztett

– nyilatkozta a nagykövet, hozzátéve, hogy a venezuelai hadsereg személyzete nem rendelkezett megfelelő képzettséggel a rendelkezésre álló fegyverzet szakszerű kezeléséhez.

Az orosz diplomata kiemelte, hogy az amerikai erők elektronikai hadviselése teljesen megbénította a venezuelai kommunikációs hálózatot. A radarrendszerek zavarása és a kommunikációs csatornák blokkolása miatt a helyi egységek nem tudták fogadni a parancsnokság utasításait.

Emiatt a helyi egységek nem tudták megkapni a vezetés utasításait, és egy kritikus pillanatban koordináció nélkül maradtak

– tette hozzá Melik-Bagdaszarov.

Donald Trump amerikai elnök a New York Postnak adott interjújában egy különleges fegyverrendszer, az úgynevezett "Dezorientátor" bevetéséről számolt be. Állítása szerint ez a technológia tette lehetetlenné, hogy Venezuela bevesse orosz és kínai gyártmányú rakétáit. A lap idézett egy venezuelai biztonsági őrt is, aki szerint az ismeretlen amerikai fegyver erős hanghullámokat bocsátott ki, amelyek a földre kényszerítették a venezuelai katonákat. A tanú elmondása alapján többen orr- és szájvérzést szenvedtek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Jesus Vargas/Getty Images

