Pakol az orosz hadsereg: elhagyják az 5 éve elfoglalt bázist, miután már "nincs dolguk ott"

Az orosz katonák 2019 óta tartózkodtak a bázison, amely jóval kisebb, mint a Földközi-tenger partján fekvő légitámaszpontjuk és haditengerészeti létesítményük.

A kivonulás azután kezdődött, hogy Ahmed es-Sará elnök kormányerői az elmúlt hetekben jelentős területeket foglaltak vissza a kurd vezetésű Szíriai Demokratikus Erőktől az ország északi és keleti térségeiben. Damaszkusz célja, hogy az egész ország felett visszaszerezze az ellenőrzést. A kormánycsapatok és a kurd erők közötti törékeny tűzszünetet szombaton újabb 15 nappal meghosszabbították.

A források szerint az orosz katonák egy része a nyugat-szíriai Hmejmím légitámaszpontra települ át, míg mások visszatérnek Oroszországba.

Egy nyugat-szíriai biztonsági forrás megerősítette, hogy az elmúlt napokban orosz katonai járműveket és nehézfegyverzetet szállítottak Kamísliból Hmejmímbe.

Az orosz védelmi minisztérium egyelőre nem kommentálta az eseményeket. A Kommerszant című orosz napilap a múlt héten egy meg nem nevezett szíriai forrásra hivatkozva arról írt, hogy a szíriai kormány felszólíthatja az oroszokat a bázis elhagyására, amint onnan teljesen kiszorítják a kurdokat, mivel "nincs már dolguk ott".

Oroszország a megbuktatott Bassár el-Aszad közeli szövetségese volt, de Sará hatalomra kerülése óta kapcsolatot épített ki az új vezetéssel is. Sará tavaly biztosította Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy tiszteletben tartja a Damaszkusz és Moszkva között korábban kötött megállapodásokat. Ez arra utal, hogy a két fő orosz katonai támaszpont a jövőben is megmarad Szíriában.

