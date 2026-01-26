Pakol az orosz hadsereg: elhagyják az 5 éve elfoglalt bázist, miután már "nincs dolguk ott"

Az orosz katonák 2019 óta tartózkodtak a bázison, amely jóval kisebb, mint a Földközi-tenger partján fekvő légitámaszpontjuk és haditengerészeti létesítményük.
A kivonulás azután kezdődött, hogy Ahmed es-Sará elnök kormányerői az elmúlt hetekben jelentős területeket foglaltak vissza a kurd vezetésű Szíriai Demokratikus Erőktől az ország északi és keleti térségeiben. Damaszkusz célja, hogy az egész ország felett visszaszerezze az ellenőrzést. A kormánycsapatok és a kurd erők közötti törékeny tűzszünetet szombaton újabb 15 nappal meghosszabbították.
A források szerint az orosz katonák egy része a nyugat-szíriai Hmejmím légitámaszpontra települ át, míg mások visszatérnek Oroszországba.
Egy nyugat-szíriai biztonsági forrás megerősítette, hogy az elmúlt napokban orosz katonai járműveket és nehézfegyverzetet szállítottak Kamísliból Hmejmímbe.
Az orosz védelmi minisztérium egyelőre nem kommentálta az eseményeket. A Kommerszant című orosz napilap a múlt héten egy meg nem nevezett szíriai forrásra hivatkozva arról írt, hogy a szíriai kormány felszólíthatja az oroszokat a bázis elhagyására, amint onnan teljesen kiszorítják a kurdokat, mivel "nincs már dolguk ott".
Oroszország a megbuktatott Bassár el-Aszad közeli szövetségese volt, de Sará hatalomra kerülése óta kapcsolatot épített ki az új vezetéssel is. Sará tavaly biztosította Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy tiszteletben tartja a Damaszkusz és Moszkva között korábban kötött megállapodásokat. Ez arra utal, hogy a két fő orosz katonai támaszpont a jövőben is megmarad Szíriában.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
