Sorra érkeznek az európai harci vadászgépek a világ egyik legnépesebb országába, és ez még csak a kezdet lehet

Jakarta, amely Franciaország legfontosabb délkelet-ázsiai fegyverpiaci partnere, összesen akár 42 Rafale típusú gépet rendelhet a Dassault Aviationtől. Emellett francia fregattokat és tengeralattjárókat is vásárol. Az ország a korábbi különleges erők parancsnoka, Prabowo Subianto elnök vezetése alatt jelentősen növeli védelmi kiadásait.
A gépeket átadták, és az indonéz légierő már bevetheti őket
– közölte írásban Rico Ricardo Sirait szóvivő a Reuters megkeresésére. Indonézia 2022-ben kötött 8 milliárd dollár értékű megállapodást Franciaországgal, amelyet tavaly tovább bővítettek.
A három vadászgép pénteken érkezett meg, és a nyugat-szumátrai Pekanbaruban található Roesmin Nurjadin légibázison állomásoztatják őket. A szóvivő szerint még az idén további gépek érkezése várható. Indonézia a nemzetközi vadászgéppiac egyik legaktívabb szereplője, és a Rafale mellett más típusokat is mérlegel, többek között a kínai J–10-es és az amerikai F–15EX gépeket. Hosszabb távon
48 darab ötödik generációs KAAN vadászgép beszerzésére írt alá szerződést Törökországgal.
A Reuters arról is beszámolt, hogy a mintegy 283 millió fős lakosságú Indonézia a hónap elején Pakisztánnal is tárgyalásokat folytatott harci repülőgépek és drónok esetleges vásárlásáról.
Címlapkép forrása: Eko Siswono Toyudho/Anadolu Agency via Getty Images
