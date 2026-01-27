  • Megjelenítés
Alighanem bekerül a történelemkönyvekbe ez a három orosz katona – Ilyet még nem láttunk a háborúban
Alighanem bekerül a történelemkönyvekbe ez a három orosz katona – Ilyet még nem láttunk a háborúban

Videófelvétel is megjelent arról a néhány napja terjengő hírről, miszerint orosz katonák egy géppuskával felszerelt földi drónnak adták meg magukat.

Az orosz-ukrán háborúval foglalkozó ukrán Telegram-csatornákon jelent meg elsőként az a hír, miszerint négy orosz katona egy földi drónnak (UGV, azaz „unmanned ground vehicle”) adta meg magát. A távolról irányított drón komoly fenyegetést jelentett az orosz katonákra, mivel egy géppuskával volt felszerelve.

Később egy videó is megjelent az esetről, (a médiatartalmat nem jelentetjük meg közvetlenül oldalunkon, annak érzékeny jellege miatt), amelyen valójában

három orosz katona látható, akik felemelt kézzel közelítenek a drón felé, majd megadják magukat.

Bár többször is előfordult már (mindkét oldalon) a háborúban, hogy katonák a felettük repkedő drónoknak jelezték, megadják magukat, ez a felvétel lehet az első, amelyen egy közvetlen jelenlévő szárazföldi drónnak teszik le a fegyvert.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

